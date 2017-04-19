Лидеры четырех думских фракций внесли законопроект о лишении гражданства людей, которые были осуждены по «террористическим» и «экстремистским» статьям. С идеей таких поправок неделю назад выступил президент Владимир Путин. Точнее, речь идет не о лишении, а об отмене решения о приеме в гражданство России, пишет Медуза.

Лишать гражданства смогут любых осужденных по этим статьям?

Нет. Только тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения. Судя по всему, власти хотят лишать гражданства тех, кто приобрел его не по рождению, а получил на каких-то других основаниях. Эта идея появилась вскоре после теракта в Санкт-Петербурге, который, как считают в ФСБ, совершили выходцы из Киргизии, получившие российские паспорта.

А тех, кто родился в России, это не касается?

На самом деле, мы не знаем. В законопроекте написано, что «решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене», если человека осудят хотя бы по одной из указанных в законопроекте уголовных статей. Но люди, которые рождаются в России у родителей-россиян, тоже «приобретают» гражданства. В законе это называется так: «приобретение гражданства Российской Федерации по рождению». То есть получается, что теоретически гражданства могут лишить любого россиянина, у которого есть гражданство другой страны или гарантия его получения. Хотя судя по выступлению Путина, власти все-таки имели в виду людей, которые приобрели гражданство позже.

А что значит «не лишать, а отменять решение о приеме»?

Дело в том, то статья 6 Конституции России прямым текстом запрещает лишать людей гражданства. В той же статье сказано, что гражданство РФ является единым и равным, вне зависимости от основания его приобретения. Это означает, что неважно — человек получил гражданство по рождению или он приехал из другой страны и стал россиянином уже во взрослом возрасте. И лишать гражданства нельзя ни в том, ни в другом случае. Но если человек получил гражданство на основании ложных документов — например, утверждал, что прожил в России положенный срок, а сам находился в другой стране, — власти могут через суд отменить решение о выдаче ему гражданства. То есть они не лишают его гражданства, а как бы признают, что его и не надо было давать.

И что придумали, чтобы лишать гражданства осужденных за террористические преступления?

Все очень просто. Депутаты решили, что теперь основанием для отмены решения о выдаче гражданства будет не только подача ложных сведений, но и осуждение по ряду статьей Уголовного кодекса.