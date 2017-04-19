Президент Эмомали Рахмон подписал указ о назначении главы Управления Госавтоинспекции МВД Таджикистана. На этот пост назначен Насимзода Акбар Гиёс, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее новый главный гаишник страны работал заместителем главы УГАИ МВД, которое до конца марта текущего года возглавлял генерал-майор милиции Махмадсаид Саидзода.

31 марта он был назначен заместителем министра внутренних дел страны. Ранее этот пост в МВД занимал генерал-майор милиции Искандар Солехзода, который в начале года был назначен начальником УМВД Хатлона.

Президент также сменил начальников отделов органов внутренних дел городов Курган-тюбе и Сарбанд, в районах Джабборрасулов, Ашт, Бальджуван, Ховалинг, Шахринав, Сангвор, Таджикабад и Рошткала.

Пресс-служба президента РТ 1 /5

Постановлениями правительства и по согласованию с президентом были также назначены руководители представительства МВД при международных организациях и учреждениях и СНГ, начальники ряда управлений и отделов МВД в городах и районах страны.

В сообщении отмечается, что из числа молодых и квалифицированных кадров также были назначены начальники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, материально-технического и финансово-экономического управлений, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи МВД РТ.

Эмомали Рахмон сегодня побеседовал с новыми кадрами, назначенными на руководящие должности в структурах и подразделениях Министерства внутренних дел. Он призвал их добросовестно вносить свой вклад в обеспечение верховенства закона, безопасности, прав и свобод граждан, а «также своим добросовестным трудом содействовать процессу созидания и благоустройства».

Президент обратил внимание кадров на вопросы борьбы против экстремизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств и других правонарушений.

Глава государства поручил новым начальникам милиции «в тесном и плодотворном сотрудничестве с другими государственными структурами защищать права и интересы граждан страны».

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