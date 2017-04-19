Обвиняемый в США в кибермошенничестве Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, признал свою вину. Признательные показания, сообщает РИА Новости, содержатся в судебных документах, с которыми удалось ознакомиться агентству, пишет Медуза.

Показания на английском языке, написанные Селезневым от руки, занимают 11 страниц. «Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь», — говорится в показаниях, написанном, как отмечает агентство, с ошибками.

«Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», — обещает Селезнев.

Обвиняемый, сообщает РИА Новости, также подробно описывает свое тяжелое детство, проблемы в семейной жизни, ранение, полученное им во время теракта в Марокко в 2011 году, а также жалуется на непрофессиональную работу своих адвокатов.

Селезнев подчеркивает, что не просит у суда снисхождения или снижения срока.

В свою очередь прокуроры Сет Уилкинсон и Норман Барбоса попросили суд не принимать признательные показания Селезнева во внимание и приговорить его к 30 годам тюрьмы. По совокупности обвинений, подчеркнули они, Селезневу мог бы грозить пожизненный срок.

Прокуроры отмечают, что Селезнев отказался сотрудничать со следствием и не сообщил никакой информации, которая помогла бы поймать его сообщников.

Приговор Роману Селезневу американский суд должен вынести 21 апреля.