2. Мигрантам не выгодно сдавать экзамены в Таджикистане: пока сдашь экзамен, пока получишь ответ и сертификат из РФ, пройдет 10-12 дней. А здесь, в Москве, удобно – все в едином окне: сдал экзамен, и в течение часа у тебя уже ответ – прошел или нет.

Уже два года, с января 2015 года, трудовые мигранты, уезжающие на заработки в Россию, для получения патента на работу обязаны предоставить сертификат, подтверждающий знание ими русского языка, истории и основ законодательства РФ. Для получения сертификата им необходимо пройти тестирование в России или же на родине.

Как происходит этот процесс в Таджикистане и почему трудовые мигранты неохотно сдают экзамены дома, попытался выяснить корреспондент «АП».

Что за тестирование и «с чем его едят»?

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон №308 об обязательном подтверждении знания русского языка иностранцами, получающими разрешение на временное проживание, вид на жительство или разрешение на работу в РФ. В соответствии с данным законом иностранные граждане, в том числе и граждане Таджикистана, при получении разрешительных документов для трудовой деятельности в РФ должны предъявить сертификат о знании русского языка, основ законодательства и истории России. Закон распространяется на всех, за исключением высококвалифицированных специалистов.

По замыслу законодателей, знания, полученные во время подготовки к экзамену, помогут мигрантам адаптироваться к жизни и работе в России.

В 2015 году было протестировано более 3 млн трудовых мигрантов, а к июлю 2016 года более двух миллионов мигрантов уже успешно прошли тестирование. Их число продолжает расти.

Проводить комплексный экзамен Минобразования и науки РФ разрешило пяти вузам: Московскому государственному университету им. Ломоносова (МГУ), Российскому университету дружбы народов (РУДН), Государственному институту русского языка им. Пушкина, Санкт-Петербургскому госуниверситету и Тихоокеанскому госуниверситету. Эти вузы также получили право выдавать сертификаты от своего имени и доверять свои полномочия другим образовательным учреждениям, которые отвечают определенным требованиям для проведения экзамена.

Фото с сайта Lenta.ru В 2015 году было протестировано более 3 млн трудовых мигрантов.

В Таджикистане сдать экзамен можно на базе Таджикского технического университета, душанбинских филиалов МГУ им. Ломоносова и Национального исследовательского университета Московского энергетического института (НИУ МЭИ), а с недавнего времени – в государственном учреждении «Центр консультирования и подготовки трудовых мигрантов перед выездом» при миграционной службе Министерства труда, миграции и занятости населения.

В Центре русского языка и культуры при РТСУ подобный опыт не дал положительных результатов.

Кроме того, тестированием занимаются некоторые фирмы, заключившие договор с одним из пяти российских вузов, которые получили на это право.

«Не выгодно»

Насколько трудовые мигранты осведомлены о центрах тестирования на получение разрешения на работу, мы спросили у самих мигрантов, тех, кто недавно выехал или собирается выезжать на работу в Россию.

- Я слышал о том, что у нас в Таджикистане можно сдавать экзамен на знание русского языка, но не обращался туда, - рассказывает Хуршед, трудовой мигрант, который работает в Москве. - Почему? Во-первых, потому что нам это не выгодно: пока сдашь экзамен, пока получишь ответ и сертификат из РФ, пройдет 10-12 дней. А здесь, в Москве, удобно – все в едином окне: сдал экзамен, и в течение часа у тебя уже ответ – прошел или нет. При необходимости можно сразу пересдать.

Вторая причина, по словам Хуршеда, – стоимость сертификата.

- В Москве его можно получить и за 900 рублей, что я и сделал, а в Подмосковье цены доходят до пяти тысяч рублей. Чувствуете разницу?

Еще одна причина: сдавать экзамен в Таджикистане - это как «покупать кота в мешке». Вполне может быть, что российская сторона, ссылаясь на то, что подобный сертификат недействителен, может просто отказать и заставить заново проходить экзамен. Поэтому многие мигранты для перестраховки проходят тестирование в России.

- Тестирование? О чем вы говорите? – удивляется другой трудовой мигрант, который работает на московской стройке. - Мы дали деньги и паспорта бригадиру, и уже к вечеру у нас были сертификат и патент. Все дело не в объеме знаний, а в объеме твоего кошелька.

«Мигранты тут не «ходют»

Мы решили пройтись по некоторым вузам в столице, которые на своей базе открыли центры по тестированию трудовых мигрантов.

Локальный центр подготовки и тестирования граждан РТ и иностранных граждан при филиале МГУ сотрудничает с центрами занятости населения в Душанбе и Худжанде. По словам руководителя центра Санавбар Нуровой, к ним больше обращаются потенциальные мигранты не из Душанбе, а из Худжанда, куда они выезжают, как только будет собрана группа желающих до 30-40 человек. Комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента стоит в филиале МГУ, как и в России, 4900 российских рублей.

- Но все равно поток желающих заметно спал, - признается Нурова. - В 2016 году было протестировано всего 39 трудовых мигрантов. Хотя, если подумать, ведь мигрантам выгодно проходить тестирование здесь, на родине, так как у нас до экзаменов можно пройти краткосрочные курсы по изучению русского языка по умеренной цене – 140 сомони с человека.

По ее словам, некоторые трудовые мигранты, которые прошли тестирование на базе филиала МГУ и получили соответствующий сертификат, жалуются, что в России их документ не приняли и заставили пересдавать все заново.

- Такое отношение наводит на мысль, что здесь высокая заинтересованность российской стороны: они вроде разрешают принимать экзамены в странах исхода трудовых мигрантов, но все же работают по коррупционным схемам, чтобы заработать на них. Ведь мы выдаем такой же образец сертификата, как и в России, это ведь единый образец, почему тогда его не принимают? И как быть трудовым мигрантам? - говорит с сожалением руководитель центра.

На отсутствие трудовых мигрантов указала и руководитель центра тестирования при филиале Московского энергетического института Жанна Хушвахтова. Филиал имеет договор на оказание услуг с Государственным институтом русского языка им. Пушкина.

- Мы работаем в сотрудничестве с миграционной службой при Министерстве труда, миграции и занятости населения РТ, - говорит Хушвахтова. - В 2015 году был самый пик – тестирование прошли 140 трудовых мигрантов. Сейчас же – полный застой. К нам давно уже мигранты не ходят, хотя мы раздаем рекламные буклеты в местах их скопления – в миграционной службе, в аэропортах.

Причину руководитель центра тестирования видит в длительности срока получения сертификата о сдаче экзамена, так как все тесты отправляются факсом в институт им. Пушкина, там они перепроверяются, и уже после высылаются сертификаты.

- Им проще вылететь в Россию и там сдавать экзамены, - говорит Хушвахтова.

В РТСУ с трудовыми мигрантами уже дела не имеют.

- У нас был заключен договор с Государственным институтом русского языка им. Пушкина, теперь мы работаем с РУДН, - говорит Ильмира Самадова, завкафедрой русского языка, тестор центра русского языка и культуры при РТСУ. - С января 2015 года, как только был принят российский закон об обязательном тестировании трудовых мигрантов для получения ими патента, мы объявили об этом. Но желающих было очень мало. С 2009 года мы проводим тестирование для получения гражданства РФ, и, как только набирается группа из 30-40 человек, мы приглашаем преподавателей из РУДН, оплачивая им все расходы. Они сами экзаменуют желающих получить гражданство и выдают затем сертификаты. РТСУ служит для этого площадкой.

По словам Самадовой, в настоящее время вуз подготовил проект, который предусматривает подготовку четырех групп из числа трудовых мигрантов (по 15 человек каждая), в которых они будут в течение трех месяцев интенсивно обучаться русскому языку. Проект так и называется «Русский язык для трудовых мигрантов», но он еще только на стадии рассмотрения.

Как помочь трудовому мигранту?

- Безусловно, трудовому мигранту, который работает в чужой стране, трудно без знания языка, - говорит Самадова. - Он должен адаптироваться там, уметь общаться, знать правила и законы той страны, в которую приехал работать. Для этого он должен быть подготовлен здесь, чтобы легче было там. На мой взгляд, прежде всего, необходимо развивать русский язык еще со школьной скамьи, так как, хотим или нет, наша страна еще долго будет страной потенциальных трудовых мигрантов. Для этого надо привлекать учителей-русистов, обеспечивать их хорошей зарплатой, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы их ученики знали язык. Одна учительница из Файзабада рассказала, что она была растрогана, когда получила благодарственное письмо от мэра Санкт-Петербурга за ее бывшего ученика, который в совершенстве владеет русским языком. Это должно стимулировать настоящих педагогов.

По ее словам, прежде всего в обучении трудовых мигрантов русскому языку должно быть заинтересовано само государство, и оно должно взять на себя необходимые расходы, так как вклад трудовых мигрантов в экономику страны довольно высок.

«Лучше это сделать здесь, чем там»

Кабинет по тестированию трудовых мигрантов недавно открылся при ГУ «Центр консультирования и подготовки трудовых мигрантов перед выездом». Как пояснил директор центра Сухроб Тошев, у них заключен договор с Санкт-Петербургским государственным университетом, который и принимает тестирование в режиме онлайн.

- У нас - единственное место, где кабинет оснащен видеокамерами и тестирование демонстрируется в онлайн-режиме через интернет-трансляцию, а не в записи, - говорит Тошев. - Другие вузы просто снимают на видео процесс, и поэтому достоверности, что мигрант сам сдал экзамен, а не благодаря «помощи» экзаменующих с нескольких попыток, увы, нет.

Подобный кабинет открыт недавно, и, хотя недавно центр выпустил 30 тысяч информационных флаеров для трудовых мигрантов, пока желающих пройти тестирование здесь не нашлось.

- Мы даже пошли на уступки трудовым мигрантам: если стоимость тестирования по регионам России в среднем стоит 5 тысяч российских рублей, то мы предлагаем за 4 тысячи российских, чего нет ни в одном вузе, - говорит Сухроб Тошев. - Но желающих пока нет, потому что российские фирмы-посредники заполонили образовательный рынок своими предложениями, и не все из них работают добросовестно. Зачастую, по его словам, такие фирмы заключают договоры с вузами, которым разрешено выдавать сертификаты, и, пока рынок востребован, коррупционные схемы будут работать.

- Правда, не на благо самого трудового мигранта, который как не знал русского языка, так и не знает до сих пор, - отмечает Тошев. – А не лучше ли, если мигрант на родине выучит язык, сдаст экзамен и подготовленным, с сертификатом в руке поедет в Россию? Сейчас же ситуация такова: работает так называемая «цыганская почта» - родственник позвонил, сказал «бери билет и приезжай, тут все уладим». И «улаживает».

Решение подобной проблемы Тошев видит в пресечение практики выдачи лицензий частным фирмам со стороны разрешительных ведомств обеих стран.

- Еще одна проблема – большие проценты банков, через которые мигранты переводят деньги за сертификат о прохождении тестирования, пока мы ищем пути, чтобы сократить расходы трудовых мигрантов, - говорит он.

«Могу и подешевле»

Имел место и такой случай с трудовыми мигрантами, когда они в Душанбе столкнулись с так называемой «фирмой-мошенницей», которая взяла с каждого по 900 сомони и провела тестирование, а когда люди пришли за сертификатами, им отказали, ссылаясь на то, что они просто проверили знания мигрантов.

По словам наших собеседников, самой популярной среди трудовых мигрантов является на сегодня российская компания «Второй дом», которая тесно сотрудничает с миграционной службой Таджикистана. Как пишет Forbes.ru, «Второй дом» - самый заметный игрок среди компаний, предоставляющих услуги трудовым мигрантам, так как она имеет 31 представительство в городах России плюс офис в Таджикистане.

Основатель и гендиректор компании внедрил схему, которая позволила получать максимальную выгоду на рынке трудовых ресурсов после отмены квот и распространения патентов. Мигранту выдают микрокредит - «подъемные» для переезда, помогают оформить нужные документы, обеспечивают его мобильной связью и местом в общежитии, обучают при необходимости и устраивают на работу. Кредит он закрывает из своей зарплаты. Вот почему трудовые мигранты охотно обращаются в эту компанию в России и в Таджикистане.

Как написано на сайте миграционной службы, «Второй дом» официально задействован в качестве аккредитованного партнера РУДН и Государственного института русского языка им. Пушкина.

…Корреспондент «АП» попытался под видом трудового мигранта записаться на тестирование в одном из офисов этой компании в Душанбе.

Убогий учебный класс со старыми столами и стульями, без компьютеров. Я попросила девушку по имени Нозима, которая представилась сотрудницей компании, объяснить, когда мне прийти на тестирование.

По ее словам, она может провести тестирование «хоть сейчас, если есть деньги» и «даже для одного человека». Для этого ей достаточно весь процесс записать на видеокамеру (не в онлайн-режиме!) и отправить потом в РУДН, там все просмотрят и отправят в течение 10 дней сертификат.

- А сколько это будет стоить?

- 7 тысяч российских рублей, - сказала девушка и, подумав, добавила: - Но для вас я сделаю подешевле, за 6 тысяч…

Говорят, на открытие «Второго дома» для трудовых мигрантов его владелец потратил 1 миллион рублей, и уже за первые полгода выручка компании составила 95 миллионов…