Аброр Азимов, подозреваемый в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга, сказал суду во вторник, что стал невольным соучастником атаки, в результате которой 14 человек погибли и десятки пострадали.

Как сообщает Рейтер, следователи сказали, что до взрыва 3 апреля подозреваемый в осуществлении взрыва Акбаржон Джалилов говорил по телефону с Азимовым, который помогал готовить атаку, находясь при этом в Подмосковье.

В ходе предварительного заседания суда в Москве Азимов сказал, что участвовал в подготовке атаки, но лишь косвенно.

«Я не осознавал, что помогал этому действию, - сказал Акимов о взрыве 3 апреля. - Мне давали команды».

До этого в ходе заседания представитель следствия сказал суду, что Азимов признался, что участвовал в подготовке атаки, однако подозреваемый это отрицает.

После взрыва власти задержали девять человек, подозреваемых в причастности к атаке. Все они уроженцы Центральной Азии.

Азимов родился в киргизском Джалал-Абаде. Его жена во вторник сказала, что Азимов и его брат Акром работали кафе в Подмосковье. Он должен был вернуться в Киргизию в апреле, но не поехал.

Лагерь исламистов?

Жена Азимова сказала корреспонденту «Рейтер» в Джалал-Абаде, что ее муж был «спокойным и сдержанным».

Женщина сказала, что брат мужа Акром вернулся домой из Москвы из-за болезни, добавив, что из больницы его забрали на допрос представители службы госбезопасности Киргизии.

Российский телеканал Рен ТВ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Азимов и Джалилов провели несколько месяцев в лагере подготовки радикальных исламистов. Телеканал не уточнил, где находился лагерь.

Жена Азимова и еще один его брат, Билол, сказали корреспонденту Рейтер, что он был в Турции, но лишь проездом по пути домой после неудачной попытки найти работу в Южной Корее. Семья Азимовых, хоть и считает себя мусульманами, редко ходит в мечеть, сказал Билол.

Ответственность за взрыв в метро Петербурга в день визита президента Владимира Путина никто не взял.

Если будет доказано, что взрыв осуществили радикальные исламисты, это может стать испытанием для политики военного вмешательства в Сирию, проводимой Путиным. «Исламское государство» угрожало отомстить России за авиаудары в Сирии.