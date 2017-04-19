Во Владимирской области России сотрудники ФСБ ликвидировали двух вероятных боевиков, связанных с международными террористическими организациями.

При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление, вступив в бой с сотрудниками спецслужбы, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения состояли на связи у вербовщиков международных террористов. Они проявляли интерес к технологии изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершить террористические акты на территории России. Откуда именно были молодые люди, уничтоженные во время спецоперации, ФСБ не сообщает.

© Фото: ФСБ РФ Компоненты для изготовления взрывного устройства, обнаруженные во спецоперации во Владимирской области

На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Среди силовиков пострадавших нет.

Следственное подразделение УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело.

Ранее ФСБ сообщила, что еще одну группу экстремистов задержали в Краснодаре. По данным пресс-службы ведомства, в своем окружении выявленная группа пропагандировала радикальную исламскую идеологию, высказывала желание принять участие в «джихаде».

«В ходе проведения обыска по месту жительства задержанных были обнаружены компоненты к изготовлению самодельного взрывного устройства (около 150 граммов пластичного взрывчатого веществ), коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература», – говорится в сообщении ФСБ.

Там также отмечается, что в ходе осмотра телефонов задержанных были выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, а на страницах в соцсети «ВКонтакте» были обнаружены тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания.

В настоящее время выявленная группа задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.