АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 20 апреля состоится бизнес-форум Казахстан-Таджикистан, в котором примут участие приехавшие в Душанбе более 35 казахстанских компаний. Встреча пройдет в гостинице «Хайят». Начало в 9 часов.

- 20 апреля завершится ярмарка узбекских товаров, которая проходит в торговом центре «Пойтахт-90». В последний день ярмарки будут распродаваться товары, которые не реализовывались в первые дни выставки. Начало в 9 часов

- 20 апреля в Душанбе пройдет совместное заседание делегации совета коллегии Военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ и представителей заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Таджикистан.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 АПРЕЛЯ

1949 - Открылся I Всемирный конгресс сторонников мира.

2007 - В Душанбе состоялась научная конференция, посвящённая 800-летию Джалолиддина Руми

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 АПРЕЛЯ

1923 – Родился заслуженный актер Таджикистана Икбол Табаров.

1931 – Родился доктор исторических наук, профессор Хакназар Назаров.

1933 – Родился литературовед Соат Чалишев.

1934 – Родился драматург Абдусалом Атобаев.

1935 – Родился поэт Мастон Шерали.

1938 – Родился режиссёр, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Хушназар Майбалиев.

1939 – Родился писатель Джамолиддин Тошматов.

1946 – Родился искусствовед Лариса Назарова.

1956 – Родился журналист Давлатбек Салолов.

1959 – Родился певец Абдумачид Бердиев.

1960 – Родился Муродали Алимардон, глава «Агроинвестбанка», бывший вице-премьер Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, местами мгла. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза 4-9 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами к концу дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, к концу дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь к концу дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/c. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 16-18 тепла.