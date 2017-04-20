Постановлениями правительства по согласованию с президентом Эмомали Рахмоном 19 апреля были назначены руководители представительства МВД при международных организациях и учреждениях, и СНГ, начальники ряда управлений и отделов МВД в городах и районах страны.

Приводим список лиц, получивших новые должности в структуре МВД РТ:

- генерал-майор милиции Азизов Абдугафор назначен начальником НЦБ «Интерпол» МВД Республики Таджикистан;

- генерал-майор милиции Шодмонзода Ф.А. – Национальным координатором по реформе милиции МВД РТ;

- генерал-майор милиции Рустамзода М.К. – заместителем командующего Управления внутренних войск МВД;

- генерал-майор милиции Раджабзода Ш.А. – заместителем начальника УГАИ МВД РТ;

- генерал-майор в отставке Джурахонзода С.К. – Председателем Совета ветеранов МВД РТ;

- полковник милиции Машрабзода Дж.Х. – руководителем Аппарата Министра внутренних дел Республики Таджикистан;

- полковник милиции Насимзода А.Г. – начальником Управления Государственной автоинспекции МВД Республики Таджикистан;

- полковник милиции Абдуллозода Ш.Ф. – заместителем директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и других опасных преступлений на территории СНГ;

- полковник милиции Нуъмонзода Р.И. – начальником Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ;

- полковник милиции Махмадшозода Ш.А. – начальником Управления материально-технического и военного снабжения МВД РТ;

- полковник милиции Бухоризода М.Г. – начальником Службы по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи МВД РТ;

- полковник милиции Раджабзода Ш.Р. – начальником Финансового и экономического управления МВД РТ;

- полковник милиции Муродзода Ш.Л. – начальником Автохозяйства МВД РТ;

- полковник милиции Исозода Н.И. – начальником ОМВД г. Курган-Тюбе;

- полковник милиции Бобоназарзода А.Б. – начальником ОМВД Дж.Расуловского района;

- полковник милиции Солизода А.О. – начальником ОМВД Аштского района;

- полковник милиции Тавурзода А. – начальником ОМВД Шахринавского района;

- полковник милиции Шарифзода А.Х. - начальником ОМВД Бальджуванского района;

- полковник милиции Зарифзода М. – заместителем начальника УМВД Хатлонской области;

- полковник милиции Гуломзода С. – заместителем начальника УГАИ МВД РТ;

- полковник милиции Дадоджонзода А.К. – заместителем начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ МВД РТ;

- полковник милиции Азизуллозода Ш.Н. – заместителем начальника Управления материально-технического и военного снабжения МВД РТ;

- полковник милиции Искандарзода Б. – заместителем начальника УМВД по Раштскому региону;

– полковник милиции Химатзода П. – начальником ПОМ «Хоит» УМВД по Раштскому региону;

- подполковник милиции Низомзода Н.Н. – заместителем руководителя Аппарата Министра внутренних дел Республики Таджикистан;

- подполковник милиции Шодмонзода Ш.Ш. – начальником ОМВД Ховалингского района;

- подполковник милиции Шарифзода Р.И. - начальником ОМВД Сангворского района;

- подполковник милиции Муродов Н.Л. - начальником ОМВД г. Сарбанд;

- подполковник милиции Азимов Н. - начальником ОМВД Рошткалинского района;

- подполковник милиции Саидзода М. – начальником Отдела уголовного розыска УМВД по Раштскому региону;

- майор милиции Курбонали П.Б. – начальником ОМВД-1 района Фирдавси;

- майор милиции Джурабекзода Д. – начальником ОМВД на транспорте УМВД Хатлонской области;

- майор милиции Неъматов Б.Ф. – начальником ОМВД Таджикабадского района.

Президент Эмомали Рахмон, приняв в тот день новых руководителей органов внутренних дел страны, призвал их своим добросовестным трудом содействовать процессу созидания и благоустройства в Таджикистане. Вновь назначенным кадрам было поручено в тесном и плодотворном сотрудничестве с другими государственными структурами защищать права и интересы граждан страны.