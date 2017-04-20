Журнал People назвал голливудскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной 2017 года. Робертс удостоена этого титула в рекордный, пятый раз. Впервые она появилась на обложке номера «Самые красивые люди» в 1991 году, когда ей было всего 23. Теперь, по словам 49-летней Робертс, она с трудом может поверить в случившееся.

Silver Screen Partners IV 1 /10 Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка» (1990)

Звезда фильма «Красотка» оставила своего друга и коллегу Джорджа Клуни далеко позади – он признавался самым сексуальным мужчиной среди живущих лишь дважды. Как пошутила Робертс, она упомянет это в рождественской открытке для Клуни и его жены.