В России разработан законопроект, предусматривающий блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов, которые откажутся блокировать доступ к запрещенным сайтам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в интернет-компаниях и неназванного федерального чиновника.

По данным издания, законопроект подготовлен по инициативе Совета безопасности России, в разработке документа участвовали Роскомнадзор и Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи. Официально эта информация не подтверждена.

Согласно законопроекту, анонимайзеры и VPN-сервисы будут обязаны блокировать доступ к ресурсам, включенным в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Кроме того, предлагается запретить поисковым системам выдавать ссылки на запрещенный контент. За нарушение этого требования для поисковиков предусмотрен штраф в 700 тысяч рублей.

В России по решению судов уже блокируют анонимайзеры за предоставление доступа к запрещенным сайтам. По оценке правозащитной организации «Роскомсвобода», всего заблокированы около 100 ресурсов, которые позволяют обходить запреты на доступ.

Госдума РФ в марте 2017 года одобрила в первом чтении законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Он также обязывает поисковые системы удалять из выдачи ссылки на такие «зеркала».