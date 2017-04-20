В административном центре Шугнанского района ГБАО - городке Вахдат состоялся республиканский кинофестиваль «Равный взгляд», организованный Национальной Коалицией организаций родителей, имеющих детей с инвалидностью.

На суд многочисленных зрителей кинофестиваля были представлены 10 работ, репортажи, видеоочерки и фильмы, рассказывающие о жизни и успехах людей с инвалидностью.

По словам одного из инициаторов проведения кинофестиваля - руководителя Ассоциации родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями «Савоб» Лайло Нафасшоевой, целью проведения мероприятия было акцентирование внимания общества на поддержку людей с инвалидностью.

«Большинство людей с инвалидностью, - говорит Нафасшоева, - стремятся освоить знания, осваивают профессии, они хотят быть наравне со всеми членами общества. Есть много примеров успехов людей с инвалидностью, о чем рассказывали большинство работ, представленных на кинофестивале».

Среди работ жюри и зрители выбрали как лучшие работы журналистов Давлата Имомбекова, Алишера Чунайдова, Махмуда Рахимбекова, Афзуна Молибшоева и Гулос Мамадлоикова.

Организаторы кинофестиваля поблагодарив всех конкурсантов, отметили их работы денежными призами и ценными подарками, которые были выделены местным органом власти и некоторыми предпринимателями.

Финансировали проведение кинофестиваля Институт «Открытое Общество-Фонд Содействия», программы поддержки образования Лондона и Будапешта, а также проведение фестиваля в организационном плане было поддержано местным органом власти Шугнанского района.