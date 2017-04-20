Совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов России выросло за год на 100 миллиардов долларов — до 460 миллиардов. К такому выводу пришли эксперты Forbes, составившие ежегодный рейтинг, пишет Медуза.

Число долларовых миллиардеров в России, по данным издания, за год увеличилось с 77 до 96. Размер состояния, необходимого для попадания в список 200 самых богатых бизнесменов, оказался рекордно высоким — 500 миллионов долларов (годом ранее 350 миллионов долларов).

Рост стоимости активов участников рейтинга Forbes объясняет, в первую очередь, резким ростом курса рубля в феврале 2017 года, когда брались данные о биржевых котировках акций для определения размера состояний, а также благоприятной конъюнктурой сырьевых рынков.

Список 200 самых богатых бизнесменов России в 2017 году, как и годом ранее, возглавил Леонид Михельсон — совладелец газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние Forbes оценил в 18,4 миллиарда долларов (+4 миллиарда долларов за год).

На втором месте разместился владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов (+6,6 миллиарда долларов и четыре позиции в рейтинге).

Третьим стал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с 16,1 миллиарда долларов (+6,8 миллиарда долларов и пять позиций в рейтинге).

Четвертым идет Геннадий Тимченко - владелец инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы с состоянием в 16 миллиардов.

Пятое место занимает Алишер Усманов с состоянием $15200 млн. (+3 миллиарда за год). Кстати, в 2012 по 2014 год он занимал первое место в рейтинге.

Одним из лидеров по росту состояния за год среди 50 богатейших бизнесменов РФ оказался владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг. По сравнению с прошлым годом он поднялся в рейтинге сразу на 36 позиций, продемонстрировав рост состояния на 1,6 миллиарда долларов в год. С состоянием в 2,6 миллиарда долларов Аркадий Ротенберг занимает в рейтинге 2017 года 39 место.

«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга занимается, в числе прочего, строительством моста через Керченский пролив — одним из самых крупных инфраструктурных проектов в РФ. Аркадий Ротенберг и его брат Борис (94-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 1 миллиард долларов) входят, как считается, в близкий круг президента РФ Владимира Путина. Сын Аркадия Ротенберга Игорь является совладельцем компании, занимающейся системой сбора платы за проезд грузовиков по федеральным трассам — «Платон».

Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков поднялся в рейтинге Forbes на 90 позиций и занимает 79 место. По оценке издания, состояние Тинькова за год увеличилось почти в 2,5 раза, до 1,2 миллиарда долларов.

Появились в рейтинге Forbes и 13 новичков. Это самый высокий результат с 2013 года (тогда в список попали 16 новичков). Значительная часть из них — управленцы, получившие в качестве вознаграждения долю в бизнесе или возможность выкупить акции по льготной цене. Также в рейтинг впервые попали сразу несколько бизнесменов, работающих на ниве импортозамещения в сельском хозяйстве и рыболовстве.