Почти два десятка документов о сотрудничестве на сумму более 35 миллионов долларов подписано по итогам встречи деловых кругов Таджикистана и Узбекистана. Первый таджикско-узбекский бизнес-форум прошел в Душанбе 19 апреля.

Узбекский производитель химической продукции «Узкимёсаноат» заключил пять контрактов на поставку своей продукции в Таджикистан, в частности различных видов минеральных удобрений. Общая сумма подписанных документов на 2017-2018 годы составляет 28,4 миллионов долларов.

Автомобилестроительная компания «Узавтосаноат» подписала соглашения о поставке своей продукции с таджикскими компаниями «Лесинвест» и «Тадж Моторс». Общая сумма соглашений составляет 1,8 миллионов долларов, срок сотрудничества – 2017-2018 годы.

«Узавтосаноат» и контролируемые этой компанией предприятия подписали еще четыре документа по поставкам автозапчастей с различными таджикскими компаниями. Стоимость этих контрактов пока уточняется.

Кроме того, в ходе встречи деловых кругов двух стран заключены четыре контракта на поставку в Таджикистан строительных материалов. Подписанные соглашения на общую сумму в 500 тысяч долларов должны быть реализованы в течение нынешнего года. Поставщиками строительной продукции выступают узбекские компании «Кварц» и «Бестметалконстракшн». С таджикской стороны документы подписаны компаниями «Файзи Хуршед», «Пешсаф-1», «Тч-Мол» и «Замон Трейд».

Также подписан Протокол намерений о реализации в Таджикистане узбекской пищевой продукции. Подписанный между компанией «Узбекозиковкатхолдинг» и таджикской компанией «Иктидор» контракт на сумму 2 миллиона долларов подразумевает сотрудничество на 2017-2018 годы.

Компанией «Узэлтехсаноат» и таджикской компанией «Нематбахш» подписан Меморандум на 2017 год на поставку электробытовых товаров в РТ на сумму 2,5 миллиона долларов.

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