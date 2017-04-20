В этом сезоне, как в прочем и во все прошлые, самым ожидаемым матчем будет Эль Классико – принципиальное противостояние между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

Большая игра состоится уже в воскресенье, 23 апреля.

Вы сможете насладиться этим незабываемым спортивным событием на самом большом экране страны. Кинотеатр «Навруз» подарит вам такую возможность. Начало трансляции в 23.45 по душанбинскому времени.

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Торопитесь число билетов ограничено.