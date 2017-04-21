Вечером 20 апреля на улице Елисейские поля в Париже мужчина открыл огонь по полицейским, убив одного и тяжело ранив двоих. Сам он был убит ответным огнем. По неподтвержденным данным, у преступника был сообщник, данных о его задержании нет.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что преступление носило «террористический характер». Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства».

Человек, убивший полицейского в центре Парижа вечером 20 апреля, был известен французским спецслужбам. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Reuters и телеканал BFM-TV.

В связи с чем он попадал в поле зрения спецслужб, не сообщается. Associated Press сообщает, что он был известен властям «как экстремист».

В его жилище на востоке города проходят обыски.

Расследование нападения на полицейских ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры. Официально власти Франции не квалифицировали преступление как теракт.

Власти Парижа заявили, что нападавший, скорее всего, действовал в одиночку, передает Associated Press (ранее сообщалось, что у него были сообщники). Позже Reuters со ссылкой на источники сообщило, что объявлен в розыск второй подозреваемый, якобы приехавший в Париж на поезде из Бельгии.