Представители России и Таджикистана, а также исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

В Душанбе 20 апреля состоялось совместное заседание делегации совета коллегии военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ и представителей заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Таджикистана, сообщает пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности.

В протоколе заседания, подписанном совместно с руководителями делегаций – заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым и министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкатом Бобозода, предусмотрены практические мероприятия по формированию кооперационных и интеграционных связей между предприятиями оборонно-промышленных комплексов России и Таджикистана в рамках дальнейшего развития военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ", — говорится в сообщении.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.