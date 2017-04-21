Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье начал свое турне по странам Центральной Азии. Он посетил Туркменистан, Кыргызстан, и заехал в Грузию. Ряд иностранных СМИ утверждали, что он планировал посетить Таджикистан, но не сделал этого, сообщает ИРНА .

МИД Ирана прокомментировал слухи, отвечая на вопрос корреспондента ИРНА о причине, по которой министр иностранных дел не совершил поездку в другие страны Центральной Азии.

«Планирование поездок главы МИД в другие страны Центральной Азии и на Кавказ, включая Таджикистан, находится на повестке дня и будет проводиться в установленные сроки», - сказал официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми.

По его словам, официальная политика Исламской Республики Иран заключается в том, чтобы развивать и углубить отношения со всеми соседями и странами региона, в частности, с соседними странами на севере.



«Иранские официальные лица совершили несколько поездок в страны Центральной Азии и Кавказа, но, как вам известно, напряженный график работы министра иностранных дел не позволяет ему совершать поездки во все страны этого региона», - добавил он.

