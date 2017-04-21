Военнослужащий одной из частей Минобороны Таджикистана приговорен военным судом Душанбинского гарнизона к 12,6 годам лишения свободы. Он признан виновным в убийстве 19-летнего солдата Эхсона Элчибекова, который был задушен 16 февраля 2017 года.

Солдат в/ч 06870 МО РТ Сайёджон Асоев признан виновным по статьям 373 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими) и 110 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) УК РТ. Свой срок он будет отбывать в колонии строго режима.

Суд также приговорил двух офицеров этой части – Саидмухаммада Саъдуллоева и Изатулло Ахмадова к году лишения свободы каждого по ст. 392 (Халатное отношение к службе) УК РТ.

19-летний Эхсон Элчибеков был призван в армию в мае 2016 года. Он служил в воинской части Минобороны, дислоцирующейся в Душанбе.

16 февраля при загадочных обстоятельствах он умер, а 21 февраля его тело передали родным в кишлак Багу Рушанского района ГБАО. Родственники не поверили в естественную смерть Эхсона и потребовали от властей привлечь к ответственности виновных в смерти молодого человека. Следствие установило, что его убил сослуживец – осужденный Сайёджон Асоев.

От пыток и жестокого обращения в таджикской армии за последние два года пострадали 59 солдат, 11 из которых – со смертельным исходом, сообщает Коалиция против пыток.