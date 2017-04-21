Правительство Таджикистана поднимает предельный возраст выхода на пенсию сотрудников таможенных органов на три года. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс РТ были приняты депутатами нижней палаты парламента 21 апреля.

Таким образом, возраст выхода на пенсию сотрудников таможенных органов в звании от сержанта до капитана увеличен с 50 до 53 лет, от майора до полковника – с 55 до 58 лет, а пенсионный возраст генеральского состава – с 60 до 63 лет. Установленные нормы касаются как сотрудников мужского пола, так и женского пола.

Глава Таможенной службы при правительстве РТ Абдуфаттох Гоиб обосновал необходимость внесения поправок экономией бюджетных средств в условиях финансового кризиса.

Он отметил, что месячная заработная плата сотрудника таможенных органов в должности инспектора составляет 1037 сомони. «При выходе на пенсию в возрасте 50 лет с учетом 25-летнего трудового стажа сотруднику назначается пенсия в размере 830 сомони. В случае повышения пенсионного возраста еще на три года будет сэкономлено на одного сотрудника в должности инспектора более 30 тысяч сомони бюджетных средств», - пояснил глава Таможенной службы.

«50 лет – это самый продуктивный возраст, который нужно использовать на благо страны. Поэтому считаем необходимым удерживать наших сотрудников в таком возрасте», - сказал он журналистам.

Ранее, в конце 2012 года в Таможенный кодекс РТ были внесены поправки, согласно которым сотрудники таможенных органов были приравнены к сотрудникам министерства внутренних дел и Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ. Тогда было принято решение, что начиная от сержанта до капитана таможенной службы, возраст выхода на пенсию составил с 50 лет, от майора до полковника - с 55 лет, генеральский состав таможенных органов мог уйти на заслуженный отдых с 60 лет.