Бывшие склады ядохимикатов, оставшиеся без должного контроля после распада СССР, представляют большую опасность для жизни населения, которое живет рядом с ними или приобретает земли складов под жилье.

В соответствии с Национальным планом действий по выполнению РТ обязательств по Стокгольмской конвенции о СОЗ (стойкие органические загрязнители) до 2007 года в стране было обследовано 167 складов с суммарным содержанием в них около 240 тонн пестицидов.

Эти склады являются предметом правового казуса по определению права собственности между Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами госвласти.

Почему?

С упразднением Республиканского производственно-научного объединения (РПНО) «Таджиксельхозхимия» большинство объектов (складов) и принадлежащих им площадей были приватизированы. Их состояние, контроль над использованием, очистка и порядок выдачи разрешений на строительство на приватизированных площадях стали подконтрольны местным органам власти.

Как результат:

- все типовые склады бывшей «Таджиксельхозхимии» приватизированы. Часть из них полностью разрушена, а строительный материал использован для постройки жилых домов и хозяйственных объектов;

- почти все существующие склады бывших колхозов и совхозов находятся в ветхом состоянии, многие из них без окон и дверей, с неисправной кровлей, ремонт их практически не производится;

- складские помещения и прилегающие к ним территории, как правило, значительно загрязнены пестицидами;

- зачастую склады не имеют ограждения и охраны, доступ к ним населения и животных свободен;

- некоторые складские помещения находятся вблизи населенных пунктов и хозяйственных построек, рядом с водными источниками, посевами сельскохозяйственных культур и плодовыми насаждениями;

- отдельные склады используются как хранилища кормов для животных, различных строительных материалов и хозяйственного инвентаря;

- есть случаи использования складов в качестве жилого помещения.

Цифры говорят…

В районе Джами жители джамоата Турсунзаде на выделенном участке с разрушенного склада вывезли порядка 400 кубических метров загрязненной почвы, мешки и железные бочки, содержащие неизвестные вещества. В том же районе, в джамоате Джовидон, согласно лабораторным данным, доля ПДК (предельно допустимая концентрация) по гексахлорану (ГХЦГ) (химический препарат, используемый для истребления вредных насекомых) превысила норму в 800 раз (норма - 0,05 мг/кг). А в районе Джайхун (бывший Кумсангир) доля ПДК по ДДТ (инсектицид) превысила отметку 1000 (норма - 0,1 мг/кг).

Asia-Plus Склад Ф.Саидов, Джами

Ниже в таблице приведены наиболее загрязненные участки (с учетом того, что пока обследованы только 20% от общего количества складов) в республике. Данные Института Блэксмита, занимающегося проблемами экологии и загрязнения окружающей среды (США).

Информация о наиболее загрязнённых участках в РТ

Последствия приватизации, а также использование санитарно-защитных зон бывших складов для строительства жилья негативно отражаются на здоровье местного населения, особенно женщин и детей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения доля ПДК стойких органических загрязнителей (ДДТ) в грудном молоке таджикской женщины превысила допустимый уровень 2200 нг/г липидов в 4 раза, несмотря на запрет использования ДДТ в сельском хозяйстве в СССР с 1970 года, а для борьбы с малярией с 1985 года.

Делая вывод, мы полагаем, что в нашей стране многие запрещенные пестициды до сих пор используются в сельском хозяйстве и быту. В любом случае Таджикистану необходима значительная международная помощь в проведении мероприятий по очистке загрязненных участков от устаревших пестицидов, так как внутреннего потенциала для решения этих проблем в республике недостаточно.

Asia-Plus Склад Давлатобод, Хамадони

Нужны деньги. И немалые…

Для решения вопроса важно предпринять следующие шаги:

- использовать данные по существующим загрязнениям и приступить к очистке территории;

- к технологии очистки привлечь специалистов из Комитета по чрезвычайным ситуациям (рабочая сила), Минздрава (для проведения повторных анализов на содержание СОЗ в грудном материнском молоке), а также Комитет по охране окружающей среды (для организации работ по очистке). Усилия НПО и экспертов могут быть использованы для правильного применения методов очистки территории;

- загрязненные участки могут быть очищены методом экскавации () и погрузки загрязненной почвы в специальные мешки с последующим вывозом на захоронение на Вахшский полигон.

Для этого предполагается использовать существующие траншеи, предварительно очищенные от загрязнённой почвы, которая также будет захоронена в очищенной траншее.

- стоимость всех работ будет зависеть от площади загрязненных участков и необходимости дополнительных работ: разборка стен бывших складов, вывоз их на полигон для захоронения, берегоукрепительные работы для предотвращения разлива каналов на территорию загрязненного участка и др.

В среднем на малые объекты требуется, по нашим подсчетам, до 25 тысяч долларов (к примеру, Саидов, Джами), а на крупные объекты (к примеру, Поселок №1 Кумсангирского района) - до 200 тысяч долларов.