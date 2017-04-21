Первый раз оказавшись в Бишкеке в 2003 году я решил для себя, что мы отстали от них на лет 5 и вполне скоро наверстаем упущенное. Мои последующие поездки в этот город показывали, что, несмотря на все наши достижения, Бишкек нам догнать не удавалось. Недавно побывал в Бишкеке еще раз и понимаю, что мы по-прежнему отстаем от них. Хотя по некоторым позициям Душанбе и впереди. В этой статье я попытался собрать основные отличия наших городов.

1. Банальные коммунальные. Да, для многих городов коммунальные услуги являются головной болью при оплате, а не в предоставлении. Бишкек можно отнести к таким городам. Тут холодная и горячая вода, свет, газ, уборка мусора, подъезда, дома, а если есть – обслуживание лифта, домофона и охрана дома оказываются на хорошем уровне. Главное платить вовремя. Иначе пойдет пеня, а могут и отключить свет, воду и электроэнергию.

2. Такси в Бишкеке являются живым примером эволюции по Дарвину. На каждом углу есть «таксисты-бомбилы», но также есть свыше 30 компаний оказывающих услуги такси более упорядоченно. Все эти службы отличает наличие определенных тарифов, перечня услуг, оплаты по счетчику – и это перечень основного функционала таких компаний. У некоторых есть возможность вызова и отслеживания продвижения такси в онлайне, выбор видов авто (например, обычные, престижные, минивэны) или доставка посылок. Бишкекчане предпочитают такие компании бомбилам в силу справедливости ценообразования и гарантий. Среди них уже есть лидеры, как «Удача» или «Намба», а у некоторых даже успели бастовать таксисты, недовольные какими-то условиями!

Фото Олим Сатторов «Поток» такси в Бишкеке

3. Интернетизация. Прежде всего, интернет как таковой в Бишкеке вольготный и доступный по цене. Всего за $11 можно получить безлимитный доступ до 15 Мбит/c. Приставка «до» как и у нас означает, что скорость плавающая, но в целом скорость хороша – можно спокойно смотреть видео в youtube. Во-вторых, многие компании представлены в интернете и находятся в онлайне. Заказы, общение с клиентами, доставка – у многих происходит в онлайне в режиме реального времени, в чем мы должны поучиться. Для сравнения, поиск на популярном среди туристов мира сервисе TripAdvisor показывает количество ресторанов в Бишкеке и Душанбе 765 против 121, отзывов – 10тыс. против почти 4тыс., развлечений – 153 против 62. Конечно, один лишь этот показатель не является достаточным для доказательства моих слов об продвинутости компаний Бишкека, но мне кажется, он показателен.

Скриншоты с сайта TripAdvisor.com, 01.04.2017

Скриншоты с сайта TripAdvisor.com, 01.04.2017

4. Развитие СМИ. Тут вещают десятки местных и зарубежных (чаще всего российских) телеканалов, радиостанций и их намного больше, чем в Душанбе. Издается много газет и журналов. Но, газеты чаще всего публикуются по пятницам – как и у нас. К слову, по городу не убрали киоски, и они продают газеты-журналы и еще всякую всячину. Состояние киосков не воодушевляет, но – пока так, возможно в будущем предприимчивые бишкекчане что-то придумают. У нас киоски убрали почти везде, но вот такие газетные киоски, как в Праге, могли бы украсить любой город. Хотелось бы и в Душанбе видеть такие.

Газетный киоск в Бишкеке

Газетный киоск в Праге

5. Передвижение исключительно по адресам, а не ориентирам. Для нас непривычным является то, что в Бишкеке жители ориентируются по точному адресу и пересечениям улиц (аналогично в Алматы). Например, стоит назвать пересечение «Манаса-Жумабека», «Московская-Токтогула» и все понимают, о чем речь. Таксисты работают по этому же принципу. Также у них есть GPS навигаторы и карты на телефоне – Бишкек оцифрован. Наличие GPS навигации упрощает всё. Для нас, привыкших направляться по ориентирам на местности («цирк», «профсоюзы», «центр», «9-й» и т.п.), это не понятно. Ориентировка в форме – «отвезите меня на яккачинор» тут в основном не работает. А причина оказалась проста – количество заведений, которые раньше использовались в качестве ориентиров, находится в процессе постоянного роста и видоизменения. То есть экономика бурлит. К тому же наличие названий улиц и номеров домов, оцифровка города способствовали тому, что люди перешли на современную форму ориентирования в городе.

Скриншот с российской картографической системы 2ГИС, активно работающей в Бишкеке

6. Море рекламы. По сравнению с нашими улицами, тут море рекламы и вывесок. Их относительное многообразие создает впечатление бизнес-расцвета, бума, хотя в обычных беседах бишкекчане тоже жалуются на кризис, снижение доходов и возможностей…

Олим Сатторов 1 /4 Реклама и вывески в Бишкеке

Маркетинговые посылы иногда вызывающие, в нашем понимании, но (почему-то) власти на них не реагируют ;). Встречаются и маркетинговые фишки, вплоть до, я бы сказал, рекламных «выкрутасов». Ниже примеры названий заведений, повстречавшихся мне:

«STARшина» – магазин по продаже автошин, «Забей!» – кальянная, «Страшные ковры» – магазин ковров в центре города. Несколько названий кафе: «Омар не Хайам», «То Да Сё», «La piala», «BEERлога», «Похмельное заведение Ой болит», «Пиво. Мясо. Лимонад», «Дорогая! Я занят».

Мне понравилось такое маркетинговое творчество. Кроме того, очевидно, что тут власти более лояльны к бизнесу, по типу «не имеет значения какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей».

7. Внедрение электронных очередей. В госструктурах, компаниях, банках – везде внедряется система электронной очереди. Это позволяет людям не толпиться, а ждать, когда на дисплее высветится ваш номер и номер кассы/окошка/оператора, к которому вам надо подойти. Только и всего, но зато удобно и практично. Судя по всему, внедрять это всё начали только недавно, т.к. обязательно там, где они введены, пока нужен еще и «регулировщик» – менеджер зала, который направляет посетителей по окошкам. Кстати, хорошая бизнес-идея для предприимчивых персон.

Олим Сатторов Терминал выдачи талонов очередности в банке

Олим Сатторов Талон с указанием номера очереди – А200. Туда же включена реклама. Почему бы и нет?

Подходить необходимо к тому окну, где на мониторе засветится ваш номер.

Справедливости ради должен сказать, что на днях заглянув в «Казкоммерцбанк» в Душанбе, был удивлен, что тут тоже внедрили систему электронной очереди. Буквально пару месяцев назад её я не замечал.

Собственно – талон. Он без рекламы, но реклама Казкома передается по монитору

Посетители ожидают очереди, глядя на монитор, где транслируется реклама Казкома

8. Автомобильный трафик тут намного интенсивней, много пробок, а поведение водителей намного хуже и неуважительней друг к другу. Много сигналят, резко маневрируют. Создается впечатление, что каждый норовит проскочить чуть ли не по головам других. Хотя знающие люди утверждали обратное, мне кажется у нас в этом отношении получше, но боюсь нас ожидает «эволюция» в том же направлении. Тут необходимо отметить, что на внешнем поведении водителей явно сказывается отсутствие камер слежения и светофоров с отсчетом времени (тут их единицы). Это еще один плюс в нашу пользу, хотя не знаю, является ли плюсом примерное поведение только на перекрестках под камерами? Кстати, ремни в автомобилях тут пристегивают только «для гаишников». Понимание необходимости ремня отсутствует напрочь. В этом мы идентичны.

Отсутствие камер слежения позволяет водителям останавливаться на светофорах по своему усмотрению, скриншот с сервиса Google Street View, дата съемки ноябрь 2015

Трафик в час пик

9. Тротуары Бишкека – просто жуть. Реальная. Тут за ними никто не смотрит. Зачастую они разбитые, неухоженные, грязные. Душанбе в этом отношении выигрывает однозначно.

Тротуары Бишкека

10. Пешеходы несмотря на неприглядность тротуаров, в основном тут ходят по ним. Чего не скажешь о Душанбе, где очень часто люди могут спокойно бродить вдоль проезжей части, а то и ведут своих детей по ней. Видимо урбанизация у нас имела более ускоренный и массовый характер, что не позволяет переключить тумблер поведения с режима «кишлак» на «город». Более того, есть подозрения, что происходит обратный процесс рурализации города. По этой ссылке можно увидеть интересный обзор газеты «Вечерний Бишкек» по улицам города, где в том числе можно наблюдать ситуацию с пешеходами на проезжей части и трафиком на дорогах.

Олим Сатторов Пешеходы в Бишкеке

Кахрамон Бакозода … и Душанбе. Не надо долго тратить время, чтобы зафиксировать «массовые гуляния» пешеходов на проезжей части. Несмотря на наличие прекрасных тротуаров.

Вот такие наблюдения. Есть еще наблюдения, но оставлю возможности для будущих публикаций. Основу приведенных в этой статье различий составляют относительно активное развитие госуслуг, бурное развитие малого и среднего бизнеса, инфраструктуры интернета, а также СМИ. Несомненно, у нас есть схожести и отличия. Но там, где возможно, Душанбе предстоит навёрстывать отставание от Бишкека. В частности, бизнесмены могут многому научиться там. Ведь Бишкек всё еще опережают Душанбе на несколько лет…