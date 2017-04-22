АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 24 – 25 апреля в Душанбе в Исмаилитском центре состоится Круглый стол для врачей и специалистов сферы раннего выявления и раннего вмешательства города и четырех регионов Таджикистана – на тему «Развитие системы раннего вмешательства в Республике Таджикистан». Начало в 9 часов.

- 24 апреля в России истекает срок амнистии для трудовых мигрантов из Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 АПРЕЛЯ

Международный день солидарности молодежи.

1973 – При Таджикской государственной филармонии создан камерный оркестр

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 АПРЕЛЯ

1923 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Икбол Табарова.

1928 – Родился Народный гафиз Таджикистана Шумкор Одинабеков.

1950 – Родился Юсуф Ахмедов, экс-депутат парламента.

ПОГОДЫ НА 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, 17-19 тепла.