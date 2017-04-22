Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске 21 апреля. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила у себя в Twitter SITE Intelligence Group со ссылкой на связанное с исламистами агентство Amaq, пишет Медуза.

В сообщении не уточняется, причастны ли террористы к нападению на стрелковый клуб, из которого, как предполагается, было похищено оружие для атаки на ФСБ.

При этом источник РБК в ФСБ ранее заявлял, что напавший на приемную связан с националистической группировкой «Штольц». До этого сообщалось, что нападавший два года назад принял ислам, а на его странице в «ВКонтакте» нашли ролики, где слышны слова «Аллаху акбар».

Вскоре после заявления ИГ вышел пресс-релиз Следственного комитета, где ведомство объявило, что по основной версии преступление «совершено приверженцем неонацистских взглядов». Никаких признаков связи с международным терроризмом, по версии следствия, нет.

По факту атаки на приемную УФСБ и тир возбуждено дело по трем статьям: об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Нападение на приемную ФСБ произошло днем 21 апреля. 18-летний парень, которого спецслужба официально опознала как Конева А.В., убил сотрудника ФСБ и посетителя. Нападавший, по разным данным, покончил с собой или был убит ответным огнем.

После перестрелки в здании ФСБ стало известно, что ранее в Хабаровске ограбили стрелковый клуб, из которого было похищено оружие. По неподтвержденным данным, на клуб напали 10 человек, а похищенное оружие затем использовали для нападения на приемную ФСБ.

Тем временем, как пишут СМИ, жителей Хабаровска попросили не тиражировать в соцсетях слухи о нападении на УФСБ.

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Хабаровскому краю обратилось к жителям региона с просьбой отказаться от распространения в соцсетях и мессенджерах слухов о вооруженном нападении, произошедшем 21 апреля, передает ТАСС.

«Просим воздержаться от распространения слухов и непроверенных сведений, размещаемых третьими лицами, в том числе через социальные сети и мобильные приложения», — говорится в обращении.