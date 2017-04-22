Решение о приеме в гражданство РФ уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого следствие считает исполнителем теракта в метро Петербурга, отменено.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что отец Акбаржона Джалилова Акрам предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в июне 2009 года. сообщают СМИ со ссылкой на заявление представителя МВД РФ Ирину Волк.

Решение о принятии Акрама Джалилова в гражданство РФ было отменено, что, как пояснила Волк, повлекло за собой и отмену решения о предоставлении гражданства его сыну.

Акбаржон Джалилов, родившийся в киргизском городе Ош, получил гражданство РФ в 2011 году. Основанием для получения гражданства, как сообщалось, стало заявление отца Джалилова, который к тому моменту около 10 лет жил и работал в России и был гражданином РФ.

3 апреля 22-летний Джалилов, по версии следствия, взорвал бомбу в вагоне поезда в метро Санкт-Петербурга. Погибли 15 человек, не считая смертника. Еще одну бомбу, которую удалось обезвредить, Джалилов, по данным СК, оставил на другой станции метро.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что террористов будут лишать гражданства РФ. «Мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал Путин, отметив, что Конституция РФ не предусматривает возможности лишения гражданства.

18 апреля в Госдуму был внесен законопроект о лишении гражданства террористов. Спустя два дня проект был отозван из Госдумы для доработки.

21 апреля в нижнюю палату был внесен новый вариант этого документа. Соавторами законопроекта, согласно которому некоторых россиян, осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям, смогут лишать гражданства, в числе прочих, стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских партий Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).

Как Госдума России пытается принять закон о лишении гражданства. Медуза приводит цепочку событий

Впервые эту норму пытались ввести в рамках «пакета Яровой» еще в 2016 году, но она сначала видоизменялась, исчезала, появлялась опять и в итоге пропала. Внесение новой версии законопроекта тоже не обошлось без странностей.

7 апреля 2016 года. В Госдуму вносят «пакет Яровой». Там есть статья о лишении гражданства. По замыслу авторов, власти должны лишать гражданства осужденных по некоторым «террористическим» и «экстремистским» статьям. Прямой конституционный запрет депутаты обошли просто — они предложили считать, что люди, попавшие в одну из перечисленных в законопроекте категорий, как бы добровольно отказываются от гражданства России. А этого Конституция не запрещает. Лишать гражданства предлагали только тех, у кого есть другое гражданство или гарантии его получения. Такое условие действует и в случае добровольного выхода из гражданства РФ — если человек в случае выхода окажется вовсе без гражданства, ему откажут. Но авторы законопроекта написали документ так, что случайно отменили это правило.

13 мая 2016 года. Госдума одобряет «пакет Яровой» в первом чтении.

20 июня 2016 года. Новая версия пакета предлагает лишать гражданства не только осужденных. В электронной базе Госдумы появляется таблица поправок ко второму чтению. Там предлагается лишать гражданства не только осужденных по ряду «террористических» и «экстремистских» статей, но и тех, кто пойдет служить в иностранные силовые или судебные органы, и еще сотрудников международных организаций, в которых не представлена Россия. Что это за «международные организации», никто не понимает.

22 июня 2016 года. Таблица поправок к «пакету Яровой» внезапно исчезает из электронной базы Госдумы. Ожидалось, что в этот день Госдума примет оба законопроекта пакета во втором и третьем чтении, но накануне было решено перенести рассмотрение на последний день работы 6-го созыва — 24 июня. После этого текст законопроекта ко второму чтению внезапно исчез из электронной базы вместе с новыми поправками о гражданстве.

24 июня 2016 года, ночь перед рассмотрением. Таблица поправок к пакету внезапно снова появляется в базе. Но статья о лишении гражданства исчезает бесследно. Вернее, бесследно исчезает вся таблица поправок, которую уже успел одобрить к принятию профильный комитет Госдумы. Вместо нее появляется новая таблица — по сути, одну таблицу поправок просто подменили другой, убрав из нее две крайне резонансные части — о лишении гражданства и о введении новых категорий «невыездных» граждан.

24 июня 2016 года. Госдума принимает «пакет Яровой» без нормы о лишении гражданства.

3 и 4 апреля 2017 года. В метро Санкт-Петербурга происходит теракт. ФСБ называет имя исполнителя. На следующий день после теракта, унесшего жизни 15 человек, в ФСБ заявили, что имя террориста-смертника — Акбаржон Джалилов. По данным службы, он родился в Киргизии, но в 2011 году получил гражданство России.

12 апреля 2017 года. Владимир Путин подсказывает, как можно лишать гражданства террористов. Президент Путин в интервью напоминает, что Конституция запрещает лишать россиян гражданства, но тут же рассказывает о том, как можно обойти этот запрет. Законодательство позволяет отменять решение о приеме людей в гражданство. Президент пообещал, что власти посоветуются с юристами и решение появится в ближайшее время. Действительно, отменять решение о приеме в гражданство можно, но только за подачу ложных сведений при заявлении о гражданстве, а не за какие-либо преступления.

18 апреля 2017 года. В Госдуму вносят законопроект о лишении гражданства. Документ внесли лидеры всех четырех думских фракций, что подчеркивало значимость законопроекта. В 2012 году, к примеру, таким же образом вносили документ, запретивший американцам усыновлять детей из России.

В законопроекте предлагалось отменять решение о выдаче гражданства людям, которых позже осудили хотя бы по одной из ряда «террористических» или «экстремистских» статей — в частности, осужденных за «недоносительство» и «публичные призывы к экстремистской деятельности». Предполагалось, что новый закон должен коснуться только тех, кто получил гражданство не по рождению — как Акбаржон Джалилов, — но текст был написан так, что нормы распространялись на любых граждан России, имеющих другое гражданство или гарантии его получения. Так или иначе, документ явно противоречил Конституции, которая гарантирует равенство гражданств и не позволяет дискриминировать людей, получивших гражданство не по рождению.

20 апреля 2017 года. Законопроект внезапно исчезаетиз электронной базы Госдумы. Одновременно с этим Би-би-си со ссылкой на источники в Госдуме пишет, что законопроект отозвалииз парламента из-за явных противоречий Конституции.

«Порядок внесения законопроектов в Государственную думу и их предварительное рассмотрение» регламентирует процедуру отзыва законопроекта — если этого не делают сами авторы, отзыв может инициировать коллегиальный орган, субъект права законодательной инициативы (Совет Федерации, правительство РФ, региональное заксобрание, Конституционный или Верховный суды). Но в этом случае, судя по комментариям из парламента, все было проще. «Пришли от Володина и велели срочно его убрать», — объяснил один из собеседников Би-би-си. О нарушении регламента сообщил и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии «Ведомостям». Он рассказал, что документ «забрали, чтобы поправить одно предложение и внести вечером обратно».

21 апреля 2017 года. Законопроект о лишении снова внесли в Госдуму. На этот раз документ — под новым номером — внеслиспикер Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая и другие депутаты. Цель законопроекта осталась примерно той же: власти хотят отменять решение о приеме в гражданство тех, кто будет осужден по одной из «террористических» или «экстремистских» статей (список слегка изменился относительно прежней версии). Но устроена статья немного иначе. Как мы уже писали, по нынешнему законодательству отменять выдачу гражданства можно только в случае подачи ложных сведений. И соискатель, среди прочего, обязуется соблюдать Конституцию России. Так вот теперь в законопроекте написано, что отменять решение будут на том основании, что человек «не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством» России, а паспорт получал для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации». Грубо говоря, подал ложные сведения о том, что будет соблюдать Конституцию.

21 апреля 2017 года. Акбаржона Джалилова посмертно лишили гражданства России. Новый закон для этого не потребовался.В МВД объяснили, что районный суд в Санкт-Петербурге установил, что отец Джалилова Акрам незаконно получил гражданство России, потому что предоставил при этом ложные сведения. И это повлекло за собой и отмену решения о приеме в гражданство его сына.