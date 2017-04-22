Принц Карим Ага Хан IV перед началом встречи с Сергеем Лавровым в МИД РФ, 20 апреля 2017 года

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с Ага Ханом IV, духовным лидером шиитов-исмаилитов всего мира, филантропом и бизнесменом. Фонд Ага Хана финансирует целый ряд проектов в мусульманском мире с географией от Таджикистана до Сирии. Личные связи лидера исмаилитов распространяются еще дальше и даже подпортили имидж канадского премьера Джастина Трюдо. «Газета.Ru» выясняла, как Ага Хан может помочь российским интересам.

«Вы наш частый гость, добрый друг. Мы ценим предлагаемые вами оценки не только по афганской проблематике, но и по многим другим проблемам современности, — начал переговоры с Ага Ханом глава российского МИДа. — Ваш прозорливый, мудрый взгляд опытного человека нам очень важен».

По словам Лаврова, 80-летний принц Карим Ага Хан IV «движим не только желанием обеспечить интересы исмаилитов, где бы они ни жили, но и желанием помочь решению проблем, которые, к сожалению, достаточно опасно накапливаются в международной ситуации за последние десять лет». Визави российского дипломата, в свою очередь, подчеркнул, что очень ценит сотрудничество с Россией, поскольку оно важно не только для исмаилитов, интересы которых Ага Хан представляет, но и «для всей Центральной Азии».

Хан против террора

Ага Хан — титул, который с XIX века закрепился за духовными лидерами исмаилитов-низаритов. Это одно из течений шиитского ислама, зародившееся в XI веке.

Для шиизма характерно считать лидера своей духовной общины — имама — особым посредником между Аллахом и правоверными, чье благословление передается по наследству. В этом контексте фигура Ага Хана имеет большое религиозное значение для исмаилитов.

Численность исмаилитов-низаритов, живущих во многих странах исламского Востока, сегодня оценивается в 20 млн человек. Заметную роль они играют в Горном Бадахшане, который делят Таджикистан и Афганистан.

«Исмаилизм распространен среди таджиков Горного Бадахшана по обе стороны границы, — рассказал «Газете.Ru» Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии. — В этом контексте Ага Хан нужен нам больше, чем мы ему».

В 2012 году Ага Хан уже сыграл положительную роль с точки зрения российских интересов во время внутреннего конфликта в таджикском Горном Бадахшане. Тогда между центральными властями Душанбе и местными бадахшанскими кланами, в том числе исмаилитами, вспыхнул конфликт. В итоге был убит глава местного управления национальной безопасности, а ВС Таджикистана более суток вели в Горном Бадахшане боевые действия по подавлению сепаратистских настроений.

В это время Ага Хан IV выступил одним из главных переговорщиков, предлагавших мирное решение проблемы. Исмаилиты, видимо, прислушались к авторитетному мнению духовного лидера, и гражданской войны в Таджикистане удалось избежать.

Сейчас, в весенний сезон обострения террористической активности на границе с Афганистаном, России вновь потребовалась помощь Ага Хана в Горном Бадахшане. По словам Дубнова, афганская часть этого региона вызывает особое беспокойство служб безопасности, так как здесь особенно заметно, как террористическое «Исламское государство» (ИГ) вытесняет радикальное движение «Талибан» (обе группировки запрещены в России).

Этот афганский тренд опасен тем, что лидеры ИГ, в отличие от талибов, стремятся к активной территориальной экспансии и уже ищут пути продвижения в Таджикистан и другие страны Центральной Азии.

«То, что Ага Хана пригласили в Москву, — событие знаковое, — добавил Дубнов. — Россия, очевидно, признает его роль как верховного авторитета, который может повлиять на ход событий в регионе».

Контакты между Ага Ханом и российским руководством развиваются не первое десятилетие. Президент России Владимир Путин встречался с Ага Ханом как минимум один раз — в 2002 году. Тогда «в ходе продолжительной и откровенной беседы обсуждались перспективы мирного строительства в Афганистане, дальнейшие шаги по консолидации усилий международного сообщества в социально-экономическом возрождении этой страны», — сообщила пресс-служба Кремля.

Деньги на Пальмиру

Афганистан и Центральная Азия — далеко не единственные точки соприкосновения между Россией и лидером исмаилитов-низаритов. Фонд Ага Хана активно вкладывается в будущее Сирии, причем в плотном сотрудничестве с российскими властями.

В марте директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал в интервью «Российской газеты» о создании фонда, посвященного восстановлению Пальмиры, — города, который несколько раз захватывали боевики «Исламского государства», а после несколько раз отступали под натиском сил официального Дамаска.

По словам Пиотровского, о создании фонда Эрмитаж договорился с правительством Канады, с Лувром, — а также с Фондом Ага Хана.

Тот же фонд упоминался в контексте женевского дипломатического процесса о прекращении военного конфликта и создании правительства национального единства в Сирии.

«За последние 20 лет Ага Хан потратил миллиарды долларов в Центральной Азии. В голову тут же приходят параллели, например, с Фетхуллахом Гюленом (турецкий богослов, которого Анкара обвиняет в организации путча в июле прошлого года) или с Джорджем Соросом», — считает Даниил Кислов, главный редактор портала «Фергана.Ru», отслеживающего политические процессы в Центральной Азии.

Впрочем, по мнению собеседника «Газеты.Ru», есть существенная разница: пока Ага Хан не был замечен в попытках активно влиять на политические процессы.

Главное направление швейцарского Фонда Ага Хана — образовательные и культурные проекты. Школы Ага Хана финансируются в Таджикистане и Киргизии, добавил Кислов.

Тем не менее контакты с Ага Ханом в текущем году вызвали один громкий политический скандал — в Канаде — из-за подозрительно близких связей между премьером страны Трюдо и исмаилитским лидером.

В январе комиссар по вопросам конфликта интересов и этики Канады Мэри Доусон начала расследование. Оно связано с тем, что Трюдо пользовался частным вертолетом Ага Хана, когда отдыхал с семьей на Багамах в новогодние праздники. Канадский премьер до сих пор пытается доказать, что вертолет Ага Хана был единственным транспортом, которым можно было воспользоваться на тот момент. Между тем законодательство Канады запрещает премьеру пользоваться частным транспортом.