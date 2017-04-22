В пятницу на территории города Мазари-Шариф, административного центра северной провинции Балх, нападению боевиков подверглась база Афганской национальной армии. В результате нападения талибов на военную базу погибли и получили ранения 140 солдат. 

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Нападавшие, в целях маскировки переодетые в военную форму, приблизились к базе на двух автомобилях. В то время, когда военнослужащие совершали намаз, один из злоумышленников взорвал себя у ворот здания. За этим последовало нападение остальных боевиков, пишет Афганистан.ру.

Министерство обороны Афганистана сообщило, что шестеро боевиков прибыли в воинскую часть на двух армейских джипах и были одеты в военную форму. Охранникам они заявили, что везут раненых. Затем талибы совершили нападение, когда военнослужащие покидали мечеть после пятничной молитвы. Пятерых преступников удалось задержать, один убит.

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Как передаёт информационное агентство «Пажвок» со ссылкой на источник из правоохранительных органов, в результате атаки погибли не менее 8 служащих АНА, ещё 15 военных получили ранения.

Как сообщает Reuters, число погибших в результате атаки боевиков движения «Талибан» на военную базу в Афганистане достигло 140 человек. Отмечается, что погибших может быть больше. Рост числа жертв связан с тяжелыми ранениями. 

Тем не менее, Минобороны Афганистана сообщает об одном погибшем и пяти раненых солдатах, также упоминая о том, что одного несостоявшегося смертника удалось задержать живым.

Ответственность за нападение на военную базу взяли на себя представители движения «Талибан», связавшиеся с прессой по электронной почте из неизвестного местоположения.

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Евроньюс отмечает, что наблюдатели говорят об активизации талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом все чаще полевые командиры и боевики движения присягают на верность террористической группировке ИГИЛ.

На базе в Мазари-Шарифе находятся немецкие и другие иностранные военные, в том числе 70 человек, которые консультируют штаб корпуса в составе многонациональной миссии НАТО. По последним данным, они не пострадали.

МИД ФРГ осудил нападение. В распространённом заявлении ведомства говорится, что “многие жертвы были застигнуты врасплох, поскольку находились в мечети во время совершения пятничной молитвы и не имели
возможности обороняться”.