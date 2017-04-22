Роман Селезнев. Следствие требовало для него 30 лет тюрьмы.

В США суд приговорил сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа Селезнева, признанного виновным в кибермошенничестве, к 27 годам лишения свободы.

Адвокат Селезнева Игорь Литвак сообщил РИА Новости, что тот «скорее всего, подаст апелляцию».

Приговор был вынесен федеральным судом в штате Вашингтон. Как пишет Reuters, Селезневу также собираются предъявить обвинения в Неваде и Джорджии.

Роман Селезнев был арестован в июле 2014 года на Мальдивах и доставлен в США. По данным американского следствия, он похитил данные около 1,7 миллиона банковских карт и продал часть из них мошенникам за крупное вознаграждение.

В августе 2016 года коллегия присяжных, рассмотревшая дело Селезнева, признала его виновным по 38 из 40 эпизодам обвинения.

Отец Романа Селезнева, депутат Госдумы Валерий Селезнев, назвал задержание сына и его экстрадицию в США похищением.