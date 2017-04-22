Презентация ремейка знаменитой Nokia 3310 в России вместе с новой линейкой смартфонов под брендом финской компании запланирована на 16 мая. Продажи новых моделей позволят бренду Nokia занять на российском рынке до 5%, считают эксперты РБК.

По словам источника РБК в одной из сетей магазинов электроники, финская компания HMD Global, имеющая лицензию на выпуск устройств под брендом Nokia, представит Nokia 3310 в России 16 мая. Эту же дату РБК назвали представители еще двух крупных мобильных ретейлеров. В этот же день в крупнейших розничных сетях страны стартуют официальные продажи обновленной модели, которая прославилась в начале 2000-х годов благодаря своей прочности и емкой батарее, уточнил один из собеседников РБК.

Представитель HMD Global не подтвердил, но и не опроверг указанную дату, лишь отметил, что «цена и дата старта продаж новой линейки в России станут известны во втором квартале 2017 года».

HMD Global представила обновленную версию прославившейся своей «неубиваемостью» Nokia 3310 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале этого года. Как сообщал производитель, телефон оснащен 2-мегапиксельной камерой, MicroSD-слотом и MP3-плеером. Новая 3310 должна быть доступна в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем. Аппарат сможет работать почти сутки в режиме разговора и месяц в режиме ожидания, как это было и с предыдущей версией Nokia 3310. Розничная цена на устройство, как объявлял HMD Global в феврале, должна составить €49 (2,95 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ РФ). Какой будет в итоге розничная стоимость телефона в России, никто из собеседников РБК уточнить не смог.

Reuters

Тогда же, в феврале, HMD Global представила в Барселоне новые смартфоны Nokia: модели 3, 4 и 6. Все три управляются операционной системой Android Nougat. Nokia 3 имеет фронтальную и основную камеры на 8 мегапикселей, экран диагональю 5 дюймов, поддерживает стандарт LTE и также имеет слот для карты памяти. Nokia 5 в алюминиевом корпусе, диагональ дисплея составляет 5,2 дюйма, разрешение основной камеры — 13, а фронтальной — 8 мегапикселей.

Флагманская модель линейки Nokia 6 имеет 5,5-дюймовый экран, сканер отпечатка пальца, заднюю камеру на 16 и фронтальную на 8 мегапикселей. По словам представителя одного из крупных российских ретейлеров, в день презентации устройств на смартфоны будет открыт предзаказ. Их розничная цена в среднем составит от 10 тыс. до 15 тыс. руб. «В этой ценовой категории смартфоны Nokia будут конкурировать с некоторыми моделями Samsung и китайскими брендами», — отметил собеседник РБК. В Барселоне представители компании заявляли, что цена новых моделей составит от €139 (8,38 тыс. руб.) до €229 (13,8 тыс. руб.).

Второй шанс для старого бренда

Первая версия Nokia 3310 была представлена в 2000 году. Выпуском аппарата занималась сама Nokia. В 2001 году товарооборот компании составил €31 млрд, по этому показателю она была крупнейшей на рынке мобильных телефонов в мире. Всего Nokia продала 126 млн устройств модели 3310.

Однако со временем компанию начали теснить другие производители, и в 2013 году Nokia объявила о продаже «мобильного» бизнеса Microsoft за $5 млрд, еще $2,2 млрд было уплачено за патенты в сфере мобильных телефоний. Microsoft продолжил выпускать смартфоны Lumia на своей операционной системе Windows Phone, но с 2014 году они были переименованы в Microsoft Lumia, а логотип Nokia остался лишь на кнопочных устройствах. В 2016 году Nokia предоставило право использования своего бренда HMD Global, специально созданной для выпуска мобильных устройств. Руководителем HMD Global стал бывший топ-менеджер Nokia Арто Нуммела.

По данным «Связного», объем российского рынка смартфонов по итогам 2016 года составил свыше 26 млн устройств, их было продано на сумму более 320 млрд руб. По оценке МТС, крупнейшими брендами на российском рынке по количеству проданных устройств в 2016 году были Samsung (21,6% рынка), Apple (11,1%), Lenovo (8,1%), ZTE (7,2%) и Fly (7,4%). Доля Microsoft составила 1,6%, долю непосредственно Nokia в МТС не оценивали.