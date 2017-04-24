Кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон признал поражение в первом туре президентских выборов во Франции. Он объявил, что во втором туре будет голосовать за лидирующего по итогам голосования Эммануэля Макрона, пишет Медуза.

По данным экзит-поллов, результаты опросов на выходе с избирательных участков показали, что лидером в первом туре президентских выборов во Франции стал Эммануэль Макрон. Он набрал около 24 процентов голосов.

Второе место в первом туре заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (22%), она станет соперником Макрона во втором туре.

Кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон набрал около 20 процентов, столько же получил Жан-Люк Меланшон. Представитель Социалистической партии Бенуа Амон набрал 6,5 процента.

Амон признал поражение по результатам экзит-поллов и призвал голосовать во втором туре за Макрона, чтобы победить «Национальный фронт».