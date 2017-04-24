При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ под Луганском погиб гражданин США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.

По словам источника, при взрыве получили ранения граждане Германии. В министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщили, что взрыв произошел во время движения двух автомобилей ОБСЕ в колонне. Люди, находившееся во второй машине, не пострадали. Там также добавили, что при взрыве три человека получили травмы.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц написал в своем твиттере, что в результате инцидента пострадали два наблюдателя, один погиб. По информации ОБСЕ, патруль автомобилей ехал по району, подконтрольному сепаратистам ЛНР. Двоих пострадавших при взрыве наблюдателейгоспитализировали. Всего в двух машинах находились шесть человек.

По словам источника «Интерфакса» в силовых структурах ЛНР, взрывпроизошел в результате действий «подготовленной украинской диверсионной группы». Власти Украины эту информацию пока не прокомментировали. Как уточнил источник, автомобиль подорвался на фугасной мине, которую намеренно заложили по пути следования колонны автомобилей ОБСЕ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе народной полиции ЛНР, во время следования автомобили отклонились от заявленного маршрута и двигалсь «по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ».