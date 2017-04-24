Американские военные сообщили о гибели Абдурахмана Узбеки, близкого соратника лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает агентство Рейтер, Узбеки был причастен к теракту в ночном клубе «Reina» в Стамбуле, где в новогоднюю ночь погибли несколько десятков людей.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, Абдурахмон Узбеки – предположительно уроженец Узбекистана – был убит в результате секретной наземной спецоперации под городом Майадин 6 апреля.

«Это была наземная операция. Это пока все, что мы можем сказать об этом», – сказал полковник Джон Томас, представитель Центрального командования Вооруженных сил США, отказавшись от дальнейших комментариев. Он уточнил, что Узбеки не погиб во время авиаудара.

Американская сторона располагает данным, что Абдурахман Узбеки был причастен к теракту в ночном клубе Reina в Стамбуле, где 1 января 2017 года погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди убитых в результате нападении были граждане Турции, а также туристы из нескольких арабских стран, Индии и Канады.

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран мира, взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле.

Вооруженное нападение на ночной клуб совершил 34-летний выходец из Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, известный также по прозвищу «Абу Мухаммед Хорасани». Он был задержан в Стамбуле спустя 16 дней после совершения теракта.

Машарипов признался, что приехал в Турцию из Ирана в январе 2016 года, некоторое время он жил в турецком городе Конья. Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Абдулкадыр Машарипов является выходцем из узбекского города Коканд. По данным агентства, Машарипов жил в Фергане и шесть лет назад уехал из Узбекистана в Афганистан.

По данным агентства, он был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц из-за членства в террористической организации.