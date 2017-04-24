Девушка получила корону за победу в конкурсе International Fashion House, а также ей присудили победу в номинациях "Супер Модель 2017 и "Мисс Центральной Азии". О своих достижениях Фатима Мирзохонова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка получила корону за победу в конкурсе International Fashion House, а также Фатиме присудили победу в номинациях "Супер Модель 2017 (Super model 2017) и "Мисс Центральной Азии" (Grand Prix Miss Asia Beauty 2017). Третьим призом стал сертификат на 1000 евро и приглашение на конкурс красоты в Монако и в Москву.

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Фестиваль красоты и моды проходил в Алматы 20-22 апреля в развлекательном комплексе "Метро".

Международный форум моделей и талантов "Fashion house international" — это площадка, созданная для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир модельного и шоу-бизнеса не только в Казахстане, но и за рубежом. Конкурсанты получат возможность участвовать в финале форума "Fashion house international" и подписать контракты с ведущими российскими и зарубежными модельными и рекламными компаниями.