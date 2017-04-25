Карта опасных для британских туристов стран. Зелёным цветом обозначены безопасные страны; красным — государства с неспокойными областями; синим — самые опасные для посещения территории.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало Россию одной из наиболее опасных для посещения туристами стран наряду с Алжиром, Ираном и Суданом, сообщают российские СМИ со ссылкой на газету Independent.

Таджикистан вошел в список государств, на территорию которых британское ведомство не советует въезжать своим гражданам без особой надобности, наряду с Россией и еще 38 государств.

Среди них помимо России и Таджикистана — Украина, Грузия, Уганда, Таиланд, Саудовская Аравия, Индия, Армения, Ангола.

При этом внешнеполитическое ведомство категорически против поездок британцев в Афганистан, Йемен, Ирак, Тунис и Сомали.

Самыми безопасными оказались Австралия, страны Южной и Северной Америки, Азии, Европы и Южной Африки.

Кроме того, Правительство Великобритании на своём сайте опубликовало памятки по посещению опасных территорий. Так, в России британцам не рекомендуется приближаться к границе с Украиной, ездить в Крым и на Кавказ. Гражданам Соединённого Королевства также советуют быть внимательными на улицах российских городов и избегать большого скопления людей.