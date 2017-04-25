Министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения участников запрещенной в России группировки «Талибан» на военную базу в Афганистане. Об этом сообщаетcя в официальном аккаунте канцелярии президента в Twitter.

В результате атаки талибов на военную базу в Афганистане, которая произошла 21 апреля, погибли 140 человек. Как отмечало агентство Reuters, нападение принесло наибольшее количество жертв из всех атак на военные базы Афганистана за последнее время.

Атака военной базы в городе Мазари-Шариф произошла 21 апреля. Тогда несколько талибов, переодетых в военную форму, ворвались на машинах на территорию базы и напали на афганских солдат.​ Атаке также подверглись военные, возвращавшиеся из мечети после молитвы. По официальным данным, талибы использовали во время нападения гранаты и винтовки.



Позднее в Минобороны США сообщили, что в результате атаки погибли более 50 человек. Также известно, что ответным огнем афганские солдаты ликвидировали нескольких нападавших боевиков.​

Между тем, ькак пишут СМИ, министр обороны США Джеймс Маттис прибыл в Афганистан с неофициальным визитом.

Как передает Reuters, Маттис намерен встретиться с американскими военными и официальными лицами Афганистана.