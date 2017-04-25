15 апреля ЗАО МДО «Хумо» в своем филиале в столичном районе Шохмансур провело День открытых дверей, посвященный Дню города. Десятки жителей Душанбе и других регионов, посетивших данное мероприятие, получили ответы на интересующие вопросы, а также ознакомились с услугами компании.

В рамках Дня открытых дверей специалисты организации рассказали о деятельности Микрокредитной депозитной организации «Хумо», провели бесплатные консультации по банковским услугам: предоставление кредитов, открытие депозитных счетов, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, а также предоставили бесплатные юридические консультации.

Любой желающий мог подойти в филиал и получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся банковских услуг и личных финансов. Более 200 человек посетили День открытых дверей, среди которых, были как постоянные клиенты «Хумо», так и те, кто переступил порог организации впервые.

Матлюба Мавлонова сотрудничает с «Хумо» более трех лет.

- У меня имелась своя торговая точка, которая составляла всего три квадратных метра, что не позволяло выставлять на продажу достаточное количество изделий и ткани, да и прибыли было немного, - рассказывает она. - Для решения этой проблемы я обратилась в организацию «Хумо». Пообщавшись с ее сотрудниками и получив отличную кредитную ориентацию, я в скором времени оформила нужный кредит, что позволило мне расширить торговую площадь и увеличить ассортимент товаров. Мне удалось за период погашения кредита хорошо усвоить возможности ее грамотного использования для развития предпринимательства. Так я стала постоянным клиентом организации «Хумо», и мой бизнес благодаря этой организации устойчиво развивается.

Мустафо Табаров, житель Вахдата, решил получить кредит по совету своего друга, также являвшегося клиентом компании «Хумо».

- Мне здесь в достаточно простой форме объяснили, по каким условиям могу получить кредит. Что мне понравилось, работники «Хумо» не отходили от моих вопросов, честно и открыто рассказывая о том, как я могу рассчитаться по долгам, вместе с тем предоставив советы по правильному вложению кредита в мой бизнес, - говорит Табаров.

В День открытых дверей консультацию посетителям предоставляли не только сотрудники ЗАО МДО «Хумо», советами делились и наши партнеры: специалисты проекта «КЛИМАДАПТ» и страховой компании «БИМА». Здесь же клиенты сотового оператора «Билайн» смогли перерегистрировать свои сим-карты.

В мае Организация намерена провести подобные Дни открытых дверей и в других своих филиалах. В частности, День открытых дверей в Душанбе пройдет 6 мая, в Худжанде - 13 мая, в Истаравшане - 20 мая.

Путь к успеху

Компания «Хумо» осуществляет свою деятельность на рынке микрофинансирования Республики Таджикистан более 12 лет и входит в тройку ведущих Микрофинансовых организаций Таджикистана. За этот небольшой временной промежуток компания «Хумо» прошла колоссальный, стремительный, плодотворный путь становления и развития.

Отправной точкой движения к сегодняшним успехам был декабрь 2004 года, когда МЗФ «Хумо» был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции республики, что положило начало практической реализации планов фонда. Уже в марте 2005 года МЗФ «Хумо» получил сертификат Национального банка РТ, который давал право на начало кредитной деятельности, а именно: выдачу микрокредитов населению, не имеющему доступа к банковским услугам.

Благодаря грамотно выстроенной стратегии развития, умелому руководству, целеустремлённости и самоотверженному труду коллектива «Хумо» удалось за двенадцать лет достичь высоких результатов. За этот период, компания прошла через 2 трансформации, и в ноябре 2013 года получила лицензию Национального Банка Республики Таджикистан на осуществление депозитной деятельности и выполнение других банковских операций.

Главной миссией «Хумо» является предоставление качественных, доступных финансовых услуг населению, живущему в бедных и отдаленных сельских регионах, содействие развитию микро и малого бизнеса для обеспечения новых экономических возможностей сельскому и городскому населению Республики Таджикистан.

На конец марта 2017 года «Хумо» имеет 20 филиалов, 31 ЦБО (Центр Банковского обслуживания), 10 офисов обслуживания клиентов.

Наши контакты:

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