Президенты Таджикистана и Украины обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В поздравительной телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона, направленной лидеру Украины Петру Порошенко, говорится, что за 25 лет «наши страны, опираясь на давние традиции добрых связей своих народов, последовательно развивали отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества».

«Мы с оптимизмом смотрим на перспективы многогранного таджикско-украинского взаимодействия и убеждены в том, что сообща сможем придать этому процессу больше динамизма на благо процветания двух стран и обеспечения благополучия наших народов», - отмечается в послании президента РТ, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

В поздравительной телеграмме Петр Порошенко с удовлетворением отмечает, что между двумя странами всегда существовало взаимопонимание по многим вопросам внешней политики, активно развивалось двустороннее сотрудничество, основанное на многолетних традициях дружбы и уважения.

«Украина готова и в дальнейшем прилагать необходимые усилия для эффективного углубления межгосударственных отношений в политической, экономической и культурной сферах на принципах взаимовыгодного партнёрства и признания национальных интересов обеих стран», - отметил президент Украины.