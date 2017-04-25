Вот в таких специальных сооружениях хоронять людей на кладбище в Худжанде.

Глава Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода заявил, что хоронить усопших на поверхности земли согласно шариату запрещено.

Несколько таджикских СМИ сообщили, что на севере Таджикистана на кладбище Муродбахш города Худжанда стали хоронить усопших не в земляных могилах, а на поверхности, в специальных сооружениях, сделанных из кирпича. Это объясняется тем, что якобы значительно экономит землю, отведенную под кладбище.

Но согласно шариату это запрещено, заявил в интервью «АП» глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода. По словам муфтия, согласно шариату и ханафитскому мазхабу хоронить умерших можно только в земле.

По словам муфтия, в шариате разрешено только два вида могил для умерших, но в обоих случаях могилы должны быть вырыты в земле, на глубине человеческого роста.

«В первом случае, если земля позволяет, тело погребается в специально вырытой нише. Во втором случае, если земля песчаная или каменистая, тело погребается прямо в выкопанной могиле, но огораживается от земли деревянными досками», - пояснил Абдукодирзода.

Он также добавил, что по шариату нельзя заранее приобретать территорию для могилы для живых людей. «Только Аллах знает о судьбе человека, о дне его смерти», - добавил муфтий Таджикистана.