Бывший президент США Барак Обама впервые после ухода с поста главы государства выступил перед публикой. Он встретился со студентами университета Чикаго, с которыми обсудил проблемы образования и поделился своими планами на будущее.

Барак Обама в первом своем публичном выступлении после ухода с поста президента США заявил о намерении заняться работой с молодежью, сообщает РБК со ссыкой на Associated Press.

Он подчеркнул, что планирует трудиться в таких областях, как судебная реформа и финансирование политики.

«Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни», — подчеркнул он.

"Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире", - сказал Обама.

Отмечается также, что в своем спиче 44-й президент США ни разу не упомянул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

В конце марта сообщалось, что Барак Обама улетел на тихоокеанский остров Тетьяора, чтобы заняться написанием мемуаров. По данным The Washington Post, после ухода с поста главы государства он уже провел несколько отпусков: отдыхал на Карибских и Гавайских островах, а также в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

8 ноября 2016 года в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. 20 января 2017-го в Вашингтоне прошла его инаугурация.