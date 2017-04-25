В случае возникновения подобной необходимости власти Великобритании будут готовы нанести превентивный ядерный удар по противнику. Об этом, как сообщает газета Independent, в эфире BBC сообщил глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон, пишет РБК.



По словам Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй будет готова отдать подобный приказ в «самых экстремальных условиях», даже если Великобритания сама перед этим не подвергнется ядерной атаке.

«В самом крайнем случае, и мы дали это ясно понять, мы не можем исключить, что первыми применим ядерное оружие», — заявил глава Минобороны Великобритании.

При этом он отказался назвать условия, которые могли бы послужить поводом для превентивной ядерной атаки. Фэллон пояснил, что не хотел бы их раскрывать для того, чтобы держать вероятных противников в состоянии неопределенности.

«Весь смысл сдерживающего фактора заключается в том, что вы должны сохранить неопределенность в сознании того, кто может думать об использовании оружия против этой страны», — отметил министр.

Кроме того, Фэллон подверг критике противников модернизации ракетного вооружения Великобритании. Глава Минобороны подчеркнул важность выделения средств на закупку новых баллистических ракет семейства Trident. В частности, с критикой расходов на обновление ядерного арсенала королевства ранее выступил лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин.



Основным компонентом ядерных сил Великобритании являются ракеты системы Trident II, размещенные на подводных лодках. В июле 2016 года парламент страны поддержал программу модернизации системы Trident. Стоимость модернизации составляет ​​£31 млрд (около $38 млрд). В январе стало известно о неудачном ракетном испытании, которое провели британские военные в прошлом году. Тогда ракета Trident, запущенная с подводной лодки, после запуска сбилась с курса и полетела в сторону побережья США.

Тем временем, в Россиии отреагировали на заявление главы британского оборонного ведомства.

На заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что его страна имеет право на превентивный ядерный удар, должен последовать жестокий ответ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает ТАСС.



«В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде», — сказал Клинцевич.