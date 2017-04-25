Под новые санкции США попали сотрудники сирийского научно-исследовательского центра, в котором, как заявили в Вашингтоне, разрабатывалось химическое оружие, примененное сирийскими войсками в Хан-Шейхуне, сообщает РБК.

США ввели санкции против 271 сотрудника научно-исследовательского центра в Сирии в ответ на химическую атаку с использованием зарина в Хан-Шейхуне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов США.

«Сирийский правительственный научный центр ответственен за разработку и производство неконвенционального оружия и средств его доставки», — объясняются в сообщении причины введения санкций.

Минфин заявил, что попавшие под санкции сирийские ученые — эксперты в химии и связанных областях, некоторые из них работали в программе научного центра по созданию «химического оружия» как минимум с 2012 года.

По словам главы Минфина Стивена Мнучина, Вашингтон вместе с введением санкций посылает «сильное сообщение» о том, что «весь режим [президента Сирии] Башара Асада понесет ответственность» за нарушения прав человека. Санкции вводятся «в целях не допустить распространения этих видов варварского химического оружия», — заявил Мнучин.



Санкции замораживают любую собственность сирийских ученых, которая находится в США во владении американских граждан или контролируется ими. Также введенные Минфином меры запрещают гражданам США иметь финансовые отношения с попавшими под санкции сирийцами.



Химическая атака в сирийском Хан-Шейхуне в провинции Идлиб произошла 4 апреля. По данным правозащитников и местных организаций, жертвами атаки стали более 100 человек, более 500 пострадали. Страны Запада, США, Саудовская Аравия, Израиль и Турция возложили ответственность за атаку на Дамаск. Сирийские власти отвергли все обвинения.



В ответ на химическую атаку США обстреляли ракетами «Томагавк» авиабазу в аш-Шайрате, с которой, по версии Вашингтона, вылетели самолеты, сбросившие на Хан-Шейхун боеприпасы с химоружием.

Минобороны России заявляло, что сирийские самолеты нанесли авиаудар по складу террористов, на котором создавалось химическое оружие, из-за чего произошла его утечка.



Ранее, 19 апреля, ОЗХО сообщило, что располагает доказательствами применения боевого отравляющего вещества зарин или его аналога при химической атаке в Идлибе. Россия и Иран предлагали создать спецкомиссию по расследованию применения химоружия в провинции Хан-Шейхун, но исполнительный совет ОЗХО отверг эту инициативу.



При этом госсекретарь МИД России сообщал, что в ходе телефонного разговора 21 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились снова изучить возможность организовать объективное расследование химической атаки в Сирии.