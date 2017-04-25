Дзюдоист Сомон Махмадбеков (66 кг) стал победителем Открытого Кубка Африки среди юношей в Тунисе. Сомон Махмадбеков, представитель клуба MORI города Иркутска, одержал уверенную победу и завоевал золотую медаль. Для Таджикистана, в составе сборной которого он выступал.

Сомон Махмадбеков проживает в Иркутске и является неоднократным победителем всероссийских и региональных соревнований по дзюдо среди юношей и юниоров.

В Тунисе также выступали другие таджикские борцы дзюдо – Абдулло Нематов (66 кг) и Ёсин Нематов (73 кг).

Ранее Сомон Махмадбеков в составе сборной Таджикистана участвовал в Европейском кубке по дзюдо среди юниоров в Санкт-Петербурге, где он стал пятым, проиграв в поединке за бронзу россиянину. В Санкт-Петербурге были пятыми еще двое наших спортсменов - Ёкубджон Назиров (90 кг) и Темур Рахимов (100 кг).