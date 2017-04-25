Артистка приютила в своем роскошном доме на Новой Риге семью из Таджикистана. Услышав о трудностях, с которыми они столкнулись в Москве, Волочкова не раздумывая позвала их к себе домой: девушка беременная, без крыши над головой и каких-либо средств к существованию, растрогала Анастасию Волочкову.

Как сообщают российские СМИ, Анастасия Волочкова случайно узнала о непростой судьбе выходцев из Средней Азии. Они, как и многие их земляки, приехали в Москву на заработки, но в столице столкнулись с большими проблемами: чтобы снять жилье, им были нужны деньги, а их не было.

К тому же выяснилось, что женщина ждет ребенка. Попав в безвыходное положение, и совсем отчаявшись, пара неожиданно для себя повстречала Волочкову. Балерина, выслушав их драматическую историю, так растрогалась, что пригласила их жить к себе домой.

«Считаю, что, если можем чем-то помочь людям, мы должны это обязательно делать. Если каждый из нас будет стараться привносить в нашу жизнь хоть чуточку добра, мир непременно станет лучше», – цитирует Волочкову «Собеседник».

Она выделила Лолите и Рустаму две комнаты с гостиной в доме для персонала. А после выписки из роддома Лолиту с ребенком привезли так же в дом к Волочковой. Настя купила девочке все необходимые вещи, в том числе коляску и кровать. А родителей устроила к себе на работу. Теперь они помогают Волочковой по дому, получая за это приличную зарплату. Таджиков балерина теперь считает частью своей семьи: все праздники они отмечают вместе.