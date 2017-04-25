Коммунистическая партия Таджикистана, которая почти полгода оставалсь без лидера, 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, на XXXIII съезде избрала нового председателя. Им стал Миродж Абдуллоев. Мы выяснили, кем был раньше лидер таджикских коммунистов.

Миродж Абдуллоев стал третьим лидером Компартии независимого Таджикистана.

После развала СССР и приобретения независимости Таджикистаном с сентября 1991 по июль 2016 года бессменным лидером Компартии был известный таджикский политик Шоди Шабдолов.

В июле 2016 года председателем КПТ был избран Исмоил Талбаков, который скончался в декабре прошлого года.

После этого у руля партии временно находился с екретарь КПТ Мирзоазим Насимов.

Досье:

Абдуллоев Миродж Санонович родился 15 августа 1948 года в кишлаке Лангар-калон Муминабадского района Таджикской ССР.

С 1971 года – член КПСС.

В 1966 году окончил Педагогическое училище города Куляб и начал трудовую деятельность учителем русского языка в средней школе №1 Куляба.

В 1968 – 1970 гг. – служил в рядах Советской Армии в составе Ограниченного контингента войск СА в Чехословакии.

По окончании службы до 1975 года работал руководителем курсов и затем начальником Штаба ГО Куляба.

С 1975 по 1982 гг. – служба в рядах милиции Кулябской области.

В 1982 – 1984 гг. – учеба в Академии МВД СССР в Москве. Окончил с отличием.

С 1984 по 1991 – работал на руководящих должностях МВД в Кулябском регионе.

В 1984 – 1991 гг. – депутат маджлиса народных депутатов района Темурмалик, а в 2010 – 2015 годы - города Куляб.

С января 1999 года - работал в Государственной комиссии по контролю за наркотиками при правительстве РТ в Хатлонской области, а с июня 1999 по 2005 годы – начальник Управления АКН Хатлона.

Решением Пленума парткома Кулябского региона Компартии Таджикистана с октября 2016 года избран первым секретарем парткома региона.

Член ЦК и Президиума ЦК КПТ. 11 марта 2017 года на втором Пленуме партии избран секретарем ЦК КПТ.

За годы трудовой деятельности награжден нагрудным знаком «Отличник Советской милиции», медалями «За заслуги», 1,2,3 степени, «120-летие И.В. Сталина», «100-летие В.И. Ленина» и другими госнаградами.