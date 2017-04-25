В июне этого года, а точнее, с 16 по 18 июня в Казахстане, в Алматы, пройдет мероприятие совершенно нового для нашего региона формата. Генеральное Консульство США в Южной столице РК совместно с командой ведущих казахстанских новаторов в сфере медиа, бизнеса и культуры готовят фестиваль «Go Viral».

В течение трех дней музыкальных выступлений, кинопоказов, мастер-классов и презентаций тысячи участников из ЦА узнают, как сделать свои идеи «вирусными», чтобы информировать, развлекать и рекламировать их новой аудитории. На фестивале будут обсуждаться такие вопросы, как «что заставляет идеи и продукты распространяться так «заразительно»? «Что заставляет отдельные идеи становиться «взрывными», а другие «потухнуть», так и не раскрывшись?» «Как монетизировать контент?» и так далее.

Регистрация на фестиваль уже открыта (ее можно пройти на официальном сайте www.goviral.kz).

"Открытая Азия онлайн" решила вспомнить десять самых ярких роликов, которые стали мегапопулярными прежде всего в Центральной Азии, но некоторые из них прогремели и на весь мир.

КАЗАХСТАН

1. Когда украинская группа «Грибы» выпустила видеоклип на свою песню «Между нами тает лед», ее создатели, скорее всего, даже предположить не могли, какая эпидемия начнется в сети благодаря их творчеству. Пародию на этот ролик не снял только ленивый, но одна из лучших сделана в Казахстане. Только за одну неделю «песенка про чай» набрала более 1,3 млн просмотров на YouTube.

2. В обычный алматинский дом забрался енот и помыл там посуду! Новости с примерно такими заголовками буквально за пару дней заполонили не только казахстанские и центральноазиатские новостные сайты, очень скоро «огонь» перекинулся на Россию, Украину, Беларусь, а оттуда распространился по всему миру. Алматинского полосатого зверька показали ведущие телеканалы планеты.

Еще через пару недель выяснилось, что видео было снято и запущено одним из казахстанских банков, чтобы прорекламировать возможность покупки на их сайте бытовой техники – в частности, посудомоечных машин.

Ролик про енота, пожалуй, может уже считаться классикой вирусной рекламы в РК: затраты на него составили всего 2000 долларов, а принесли бесплатный вирусный медиа-охват более чем на 2,5 миллиона. Кроме того: 535 упоминаний о хозяйственном еноте в интернет- и печатных СМИ, в популярных группах социальных сетей и у блогеров. Более 120 тысяч лайков, 12 000 репостов и комментариев. На YouTube вирусный ролик в совокупности набрал более 1,5 миллионов просмотров, а всего в Интернете вместе с соцсетями - более 6,5 миллионов. Енот появился в эфире 43 телеканалов. По предварительным и самым скромным оценкам, общий медиа-охват вирусного ролика в 28 странах (с учетом Центрального телевидения Китая и других китайских телеканалов) составил более 50 миллионов человек. По нескромным оценкам… более 100 миллионов.

3. Одна из самых обсуждаемых тем этой зимой в казахстанском сегменте Интернета – заблудившийся в бескрайних степях республики военный вертолет. Он приземлился на автомобильной трассе Актобе – Шымкент возле поселка Карабутак Актюбинской области. Инцидент на видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как мужчина, выбежавший из вертолета, подбегает к водителю фуры, о чем-то с ним говорит и возвращается обратно в кабину. Затем машина взлетает. За кадром слышна беседа двух дальнобойщиков. Один из них предполагает, что «мужики заблудились».

Как пояснили в Минобороны РК, «посадка была учебной». «Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж, оценив условия безопасности, произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, состояние дорог, произвел взлет и завершил выполнение задачи, осуществив доклад. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования», - рассказали в ведомстве.

Это видео тоже облетело весь мир и появилось в популярном российском шоу «Вечерний Ургант». «Это знаменитый казахстанский военный метод опроса. Когда идет бой, садится вертолет, выбегает мужик и говорит: «Ребята, стоп! Метод опроса! Где ваш штаб? Там? Спасибо!», и улетает. В число методов, на которых держатся многие вещи в казахстанских ВВС, входят: метод орла и решки, метод внутреннего голоса и метод принятия решения просмотром сна с четверга на пятницу», – прокомментировал ролик Иван Ургант.

4. А вот пример того, как видео, ставшее вирусным, дает возможность обществу контролировать власть. Распространение этого короткого видеоролика про врача, который призывал «крутить больных», привело к тому, что предприимчивого доктора нашли и уволили. «Не используете все методы обследования и лечения полностью. (...) Для этого вам нужны платные больные. Человека, который пришел на аппендэктомию, нужно полностью «прокрутить». Ставите черепно-мозговую травму - вытащить из анамнеза, отправить на КТ, на консультацию невропатолога и так далее и тому подобное. Крутите больных», - говорит мужской голос на видеозаписи. Оказалось, что он принадлежит теперь уже экс-главврачу алматинской городской больницы № 4 Ануару Аманову.

КЫРГЫЗСТАН

5. Американский медиапроект NowThis опубликовал в прошлом году в Facebook видео с участием кыргызстанских танцоров групп «Тумар КР» и «Адем», которые исполнили «танец мутантов». «Эти танцоры не могут быть людьми с такими-то движениями», - подписали ролик, который собрал более 8 миллионов просмотров в социальной сети и 92 тысячи репостов.

6. Данияр Токтомаметов (MC Doncha) записал юмористическую рэп-песню о том, как парень расстался с девушкой и грустит. Запись он разместил в Инстаграме, и на него неожиданно обрушилась популярность.

Российские звезды Кэти Топурия, Тимати и популярный комик Михаил Галустян восхитились эмоциональным творчеством рэпера и ретвитнули его видео у себя на страницах. Не остался в стороне и Андрей Малахов, пригласив его на ток-шоу «Пусть говорят». Кроме этого, Тимати спел вместе с вайнером, а казахстанская группа записала свою кавер-версию этой песни.

В Инстаграме ролик посмотрело 926 тысяч человек.

7. Житель ошской области Канат Шарипбеков снял социальный ролик о ревности мужчин. По сюжету он решил проверить, любит ли его жена, и написал ей прощальное письмо о том, что он уходит от нее. Положил записку на тумбочку, а сам спрятался под кроватью. Муж понимал, что это несколько детский поступок, но он должен был знать, что чувствует к нему жена. Муж надеялся услышать, как она расстроится, начнет плакать, звонить знакомым… развязка получилась неожиданной.

Ролик Каната уже посмотрело более 6 миллионов человек.

8. И вот еще типично рекламный пример. Компания, производящая напитки, решила продемонстрировать, как легко открывается их бутылка методом Жан Клода Ван Дамма. Поэтому было принято решение повторить известный трюк Ван Дамма для ролика Volvo. Ремейк показал, что кыргызский напиток удобно пить даже стоя на шпагате между двух грузовиков. Видео собрало почти 100 тысяч просмотров и 753 перепоста.

ТАДЖИКИСТАН

9. В Таджикистане с вирусными роликами похуже, но они все-таки есть. Прежде всего – это опять-таки кавер на «Между нами тает лед». В пародии под названием «Между нами тает лед, ФМС нас теперь не найдет» приняли участие мигранты из Центральной Азии. К сегодняшнему дню он собрал порядка 3,5 миллионов просмотров. В описании к ролику говорится, что в клипе снимаются таджикские трудовые мигранты, однако автор этого видео – Евгений Гончаров - признался СМИ, что толком не знает, из каких республик приехали герои его клипа.

«Между нами тает лед, ФМС нас теперь не найдет, мы промокнем под дождем, но семье деньги переведем», - поют трудовые мигранты в ролике и рассказывают о своих буднях.

10. Любительский ролик на YouTube-канале, в котором уроженец Таджикистана Оймахмад Аллабердиев исполняет песню из индийского фильма «Танцор Диско», собрал более двух миллионов просмотров и изменил всю жизнь главного героя. Этот ролик появился в сети в 2008 году, на следующий год стал победителем в категории «Видео года» интернет-конкурса «РОТОР-2009». Но это было только начало: таджикский Джимми, как его назвали в сети, получил огромную популярность – снялся в нескольких фильмах, в том числе в кинокомедиях «Елки», «Елки-3», был приглашен на телепередачи федеральных российских каналов и начал свою сольную музыкальную карьеру.