24 миллиона долларов заплатят таджикские предприниматели за то, чтобы по улицам Душанбе начали колесить 1 500 седанов Peugeot 301 и 500 кроссоверов JAC S3, собранных в Казахстане.

Казахстанская компания AllurGroup подписала меморандум о сотрудничестве с "Холдинг Азия Групп Таджикистан", в рамках которого будут поставлены 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба компании.

Подписание меморандума прошло в рамках встречи делегации дочерней организации АО «НУХ «Байтерек» экспортной страховой компании KazakhExport с предпринимателями и руководителями госорганов Таджикистана с участием вице-мэра Душанбе по транспортным вопросам Курбоном Саидзода.

Компания намерена в течение 2018 года завершить передачу полутора тысяч автомобилей Peugeot 301 и пятисот JAC S3 в Душанбе.

В сообщении отмечается, что компания «Холдинг Азия Групп Таджикистан» специализируется на автомобильных и авиационных перевозках, и закупленные автомобили представители таджикистанской компании намерены направить на обновление таксомоторного парка столицы.