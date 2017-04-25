23 апреля спецслужбы Узбекистана арестовали Алима Акилова, 44-летнего брата Рахмата Акилова, подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма. Об этом «Озодлику» сообщили родственники братьев Акиловых. В этот же день полиция и спецслужбы Швеции провели в Стокгольме совместную операцию, в ходе которой был задержан еще один человек, подозреваемый по делу о теракте 7 апреля.

Жертвами наезда грузового автомобиля на людей, совершенного 7 апреля 39-летним Рахматом Акиловым в центре Стокгольма, стали четыре человека, еще пятнадцать пострадали.

Спустя несколько часов после нападения Рахмат Акилов, являющийся гражданином Узбекистана, был задержан. В ходе слушаний в окружном суде Стокгольма Акилов, со слов его адвоката, «признал свою вину».

Душевные муки

23 апреля, во второй половине дня, трое лиц, представившиеся сотрудниками Службы Национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, забрали из дома в махалле «Янги хаёт» в Самарканде 44-летнего Алима Акилова, старшего брата Рахмата Акилова, сообщили «Озодлику» родственники братьев Акиловых.

Один из собеседников нашего радио сказал, что не знает причину, по которой Алим Акилов был задержан сотрудниками узбекских спецслужб.

– Мы не знаем, почему его забрали. Возможно, что он причастен к деяниям своего младшего брата. Несколько дней Алим испытывал душевные муки. Он планировал поехать в Швецию для участия в суде по делу Рахмата, – сказал «Озодлику» родственник братьев Акиловых.

Спецоперация в Стокгольме

В день задержания Алима Акилова в Самарканде полиция и спецслужбы Швеции провели в Стокгольме спецоперацию, в ходе которой был задержан еще один человек, подозреваемый по делу о теракте 7 апреля.

Об этом 24 апреля сообщила в своем пресс-релизе полиция Швеции. «После теракта на улице Дроттнинггатан было изучено большое количество секретных материалов. В результате задержан еще один человек», – говорится в пресс-релизе шведской полиции.

Однако в пресс-релизе полиции Швеции дополнительная информация о личности задержанного не сообщается.

Однако авторитетное шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на собственные источники о том, что задержанный в Стокгольме 23 апреля человек имеет отношение к чеченским боевикам.

В настоящее время, кроме Рахмата Акилова, по подозрению в причастности к теракту был задержан еще один человек.

Приказ от боевиков ИГИЛ

Как сообщает издание Expressen​ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Швеции, во время допроса Рахмат Акилов заявил, что получил приказ о совершении теракта в Стокгольме от боевиков запрещенной в ряде стране террористической группировки «Исламское государство».

«Во время допроса Рахмат Акилов сказал, что получил приказ от боевиков ИГИЛа», – пишет издание.

Также Рахмат Акилов признался, что разработал план теракта за неделю до нападения.

​«Согласно плану взрывное устройство, установленное в грузовике, должно было прийти в действие, но после того, как это не произошло, весь окровавленный Рахмат Акилов бежал с места преступления», – пишет Expressen.

Вместе с тем, издание написало, что некоторое время после теракта Рахмат Акилов был на связи по телефону с «братьями» из ИГИЛа.

10 апреля шведские СМИ обнародовали переписку в Telegram'е, которую Рахмат Акилов вел с боевиками ИГИЛ.

В переписке на русском языке Рахмат Акилов открыто писал боевикам о том, как он совершил нападение в центре Стокгольма.