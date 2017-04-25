В Душанбе арестованы, как минимум, 10 высокопоставленных сотрудников Антикоррупционного агентства Таджикистана. Агентство по борьбе с коррупцией «открестилось» от своих сотрудников, заявив, что они уже уволены.

Совместная операция спецслужб Таджикистана, по данным источников «АП» в Генеральной прокуратуре и Агентстве по борьбе с коррупцией, идет уже неделю.

В настоящее время Холмуродову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – подделка документов и превышение служебных полномочий. Накануне были получены санкции на арест задержанных.

В Агентстве по борьбе с коррупцией комментировать задержание своих сотрудников отказываются, ссылаясь на то, что они были уволены еще неделю назад. Причину, по которой были уволены арестованные, в Агентстве не сообщают.

Фото Радио Озоди Фируз Холмуродов, начальник следственного управления Антикоррупционного агентства

Уголовное дело в отношении Холмуродова и остальных арестованных ведет следственная группа, сформированная Генеральной прокуратурой. Остальные арестованные также подозреваются в подделке документов и получении взяток.

Между тем, по данным источников «АП», в первоначальном списке задержанных фигурировали фамилии еще двух сотрудников антикоррупции, но позже их среди арестованных не оказалось. Хотя по телефону они по-прежнему не доступны.

Дело больницы «Истиклол»

По некоторым данным, аресты сотрудников Антикоррупции связаны с уголовным делом в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства (УКС) города Душанбе Саидшарифа Анварова. На прошлой неделе суд города Душанбе приговорил его к 18 годам лишения свободы за дачу взятки и растрату бюджетных средств при строительстве медицинского центра «Истиклол».

Как сообщалось по гостелеканалам, 65-летний Саидшариф Анваров обязан выплатить компенсацию в размере 9 млн сомони. К 18 годам тюрьмы также был приговорен Фазлиддин Махмудов, руководитель компании «Точикколхозсохтмон». Его заместитель Фируз Рахмонов получил пять лет тюрьмы.

Уголовное дело в отношении Анварова и других шести человек вело два года назад как раз таки Агентство по борьбе с коррупцией. Фируз Рахмонов был задержан при попытке дачи взятки в размере около полумиллиона долларов сотруднику антикоррупционного ведомства. Через Рахмонова экс-начальник УКС хукумата Душанбе Саидшариф Анваров пытался подкупить сотрудника антикоррупционного ведомства после финансовой проверки строительства медцентра «Истиклол». Во время проверки, по данным Агентства по борьбе с коррупцией, были выявлены многочисленные факты приписок и растрат.

Остальные фигуранты дела судом города Душанбе приговорены к крупным штрафам. Они также лишены возможности заниматься предпринимательской деятельности в ближайшие 3-4 года.

Медицинский центр «Истиклол», который поначалу хотели назвать «Пойтахт 90», был возведен на площади более 10 гектаров. Открытие центра состоялось в марте 2016 года. «Истиклол» состоит из многопрофильной поликлиники и больницы на 650 койко-мест. На его возведение ушло более 706 млн сомони.

15 февраля на встрече с активом города Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от антикоррупционного агентства в срок до 1 июля завершить проверку использования бюджетных средств республики и столицы, выделенных на строительные объекты.

Президент напомнил о строительстве таких крупных объектов столицы как медицинский центр «Истиклол» и «Душанбе-Плаза», где по результатам проверок был выявлен материальный ущерб на общую сумму 100 млн сомони.

Дело Зайда Саидова

Имя Фируза Холмуродова стало известно СМИ в 2013 году, когда было возбуждено уголовное дело в отношении Зайда Саидова, экс-министра промышленности Таджикистана. Холмуродов возглавлял следственную группу, расследовавшую уголовное дело в отношении Саидова.

Тогда адвокаты Зайда Саидова выявили фальсификацию следственной группы заключения анализа ДНК. В заключении, которое представило суду следствие, говорилось, что Зайд Саидов изнасиловал девушку, и у нее есть от него ребенок, и анализы ДНК это подтверждают.

Однако, российская лаборатория «Био Папа», куда и отправляла следственная группа материалы Зайда Саидова, дала адвокатам копию заключения, совершенно противоречащее результату, который был предложен суду следственной группой. Но, несмотря на предоставленную адвокатами копию заключения российской лаборатории, обвинение в изнасиловании не было снято. А следственная группа за фальсификацию того документа так и не была привлечена к ответственности.

Тогда же, в 2013 году в социальной сети Facebook появились несколько фотографий девушки, обвинившей Саидова якобы в изнасиловании. На нескольких фотографиях, сделанных неизвестным, рядом с девушкой был Фируз Холмуродов.

Зайд Саидов был приговорен к 26 годам лишения свободы в декабре 2013 года. Его обвинили в вымогательстве, изнасиловании, злоупотреблении служебным положением и многоженстве. Позже экс-министру были предъявлены новые обвинения в подделке документов, присвоении государственных средств и уклонении от уплаты налогов. Общий срок, к которому Зайд Саидов был приговорен, составил 29 лет. Суд обязал его также выплатить 34 миллиона сомони.