Видеоролик «Шутка про Коран», записанный блогером Ильей Мэддисоном (настоящее имя Илья Давыдов), включен в список экстремистских материалов, сообщает «Медуза».

В реестре на сайте Минюста указано, что решение о признании «Шутки про Коран» экстремистским материалом было принято 22 февраля 2017 года Заводским районным судом Грозного.

Видеозапись выступления Мэддисона, известная как «Шутка про Коран», была сделана в 2012 году.

В начале 2017 года Мэддисон заявил, что получает угрозы от мусульман из-за этой видеозаписи и вынужден скрываться.

В феврале 2017 года прокуратура Чечни объявила, что проверила «Шутку про Коран» и обнаружила в ней «высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религиям ислам и христианство». Материалы проверки, говорилось в сообщении прокуратуры переданы в региональное управление СК для возбуждения уголовного дела.

На сайте прокуратуры Чечни было опубликовано сообщение о том, что в отношении Мэддисона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии). Однако спустя несколько часов это сообщение было удалено.