Бывший заместитель Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Давлатбек Хайрзода задержан на границе с Кыргызстаном в тот момент, когда он пытался покинуть пределы республики.

Давлатбек Хайрзода, бывший заместитель директора Агентства по борьбе с коррупцией, был задержан на границе с Кыргызстаном, когда пытался покинуть пределы республики, сообщил «АП» информированный источник. Хайрзода был назначен на должность заместителя директора агентства в марте 2015 года.

В самом Антикоррупционном агентстве «АП» сообщили, что Хайрзода ушел на пенсию еще в январе этого года.

Накануне в Душанбе также задержан Джамолиддин Мухамадзода, глава организационно-инспекторского управления антикоррупционного ведомства. На эту должность он был назначен в декабре прошлого года, после того как освобожден с должности начальника Управления Агентства по Хатлонской области. В 2013 году, когда Агентство по борьбе с коррупцией расследовало уголовное дело в отношении известного предпринимателя Зайда Саидова, Мухамадзода (на тот момент он был Муробов) возглавлял следственное управления Антикоррупции.

Фото с сайта Akhbor.com Джамолиддин Мухамадзода

По данным источника «АП», накануне также был арестован бывший следователь Агентства Фирдавс Ниезбадалов. Его имя также не раз упоминалось во время следствия по делу Зайда Саидова. Подследственные и их адвокаты не раз жаловались на то, что Ниезбадалов применяет в их отношении недозволенные методы, вплоть до рукоприкладства.

Всего по данным источника «АП» задержаны 17 сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией. Один из сотрудников антикоррупционного ведомства - Умед Камолов - объявлен в розыск.

В самом агентстве «АП» заявили, что все задержанные лица еще до ареста были уволены из органов антикоррупционного ведомства. Причину увольнения в Агентстве не назвали.