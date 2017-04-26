Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка, сообщает SITE. Проект сообщает, что члены организации пригрозили новыми терактами.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Интерпол разыскивает лидера организации «Таухид валь-Джихад» Сирожиддина Мухтарова (известного под именем Абу Салах аль-Узбеки), присягнувшей на верность «Аль-Каиде». Именно его назвали предполагаемым заказчиком теракта в метро Петербурга.

Мухтаров родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области Кыргызстана. Этнический уйгур, указавший в паспорте национальность «узбек». Лидер «Катиба Таухид валь-Джихад» (батальон «Единобожие и джихад»). С 2016 года его разыскивает Интерпол по обвинению в организации теракта у китайского посольства в Бишкеке, когда смертник-уйгур протаранил на автомашине ворота дипмиссии, въехал на её территорию и привёл в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в автомобиле.

Скриншот Газеты.ру Страница на сайте Интерпола

В досье Мухтарова на сайте Интерпола говорится, что он является гражданином Киргизии и подозревается в терактах, финансировании терроризма, подделке документов, незаконном пересечении границы и организации преступного сообщества.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв, жертвами которого стали 15 человек, ещё более 50 человек получили ранения. Взрыв был квалифицирован как теракт, следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, 22-летний гражданин России, уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Рассматривается также версия о том, что Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве «живой бомбы».

По делу о теракте в метро Петербурга задержано десять человек, в том числе – братья Аброр и Акрам Азимовы. 20 апреля Джалилов и Азимовы были лишены гражданства России: МВД установило, что их отцы при подаче документов на гражданство указали ложные сведения. В тот же день глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в Петербурге «практически установлен», но имени не назвал. Его «Газете.Ру» сообщил источник в правоохранительных структурах России.

«Человек-невидимка»

Среди задержанных гражданин Таджикистана Содик Ортиков. Как передал «Интерфакс», в Таджикистане не нашли «следов» Ортикова.

«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе или работе в городе. Ни в одном из органов государственной власти Содик Ортиков не зарегистрирован», — сообщил представитель Генпрокуратуры Таджикистана в интервью «Интерфаксу».

Нам пока не удалось получить официальный комментарий Генеральной прокуратуры Таджикистана относительно Ортикова. Ранее посольство Таджикистана в РФ подтвердило информацию, что Ортиков является таджикским гражданином.

38-летний уроженец города Курган-Тюбе был арестован 7 апреля. Известно, что в Россию на заработки он приехал 15 лет назад. Женат, имеет ребенка, работал поваром в кафе «Лесное» в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья. Зеленщица из того же кафе — гражданка Узбекистана Шохиста Каримова — также была арестована по подозрению в причастности к теракту. На допросе женщина заявила о невиновности.

По данным следствия, в доме Ортикова при обыске были изъяты пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1. Согласно материалам дела, с Ортиковым по телефону общался человек, ранее разговаривавший с предполагаемым террористом-смертником, уроженцем Киргизии Акбаржоном Джалиловым.